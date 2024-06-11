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Правильная подвязка - гарантия пышного цветения пионов

Как подвязывать пионы

2:06
Садоводство » Цветы

Пионы — одни из самых красивых и ярких многолетников, украшающих наши сады. Чтобы наслаждаться их обильным цветением из года в год, важно правильно ухаживать за этими растениями, в том числе регулярно подвязывать их.

Как подвязывать пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зачем нужна подвязка пионов?
Подвязка пионов выполняет несколько важных функций:

  • предотвращает полегание. Мощные кусты пионов с тяжелыми цветками склонны к полеганию под собственной массой. Подвязка надежно поддерживает растение, не давая ему упасть на землю;
  • улучшает освещение. Подвязанные растения лучше проветриваются и получают больше солнечного света, что положительно сказывается на цветении;
  • облегчает уход. Подвязанные побеги удобнее прореживать, убирать сорняки, вносить удобрения;
  • предохраняет от механических повреждений. Подвязанные пионы меньше страдают от сильного ветра, града и других внешних воздействий.

Когда и как подвязывать пионы?
Пионы нужно подвязывать в несколько этапов:

  • весной, как только появятся первые побеги. На этом этапе достаточно установить опоры и слегка подвязать растения;
  • в период бутонизации, когда наблюдается активный рост зеленой массы. В это время необходимо сформировать устойчивый каркас, к которому будут привязываться побеги;
  • во время цветения, чтобы тяжелые цветки не клонились к земле. Здесь понадобятся дополнительные опоры.

Для подвязки пионов используют опорные кольца, дуги, шпалеры или другие конструкции. Главное, чтобы они были достаточно прочными и не причиняли вреда растениям. Побеги нужно аккуратно прикрепить к опоре мягкой эластичной лентой или шпагатом, не стягивая слишком туго.

Правильная подвязка пионов — залог их пышного и продолжительного цветения. Соблюдая эту важную агротехническую операцию, вы сможете любоваться этими великолепными цветами в течение всего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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