Правильная подвязка - гарантия пышного цветения пионов

Как подвязывать пионы

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пионы — одни из самых красивых и ярких многолетников, украшающих наши сады. Чтобы наслаждаться их обильным цветением из года в год, важно правильно ухаживать за этими растениями, в том числе регулярно подвязывать их.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зачем нужна подвязка пионов?

Подвязка пионов выполняет несколько важных функций:

предотвращает полегание. Мощные кусты пионов с тяжелыми цветками склонны к полеганию под собственной массой. Подвязка надежно поддерживает растение, не давая ему упасть на землю;

улучшает освещение. Подвязанные растения лучше проветриваются и получают больше солнечного света, что положительно сказывается на цветении;

облегчает уход. Подвязанные побеги удобнее прореживать, убирать сорняки, вносить удобрения;

предохраняет от механических повреждений. Подвязанные пионы меньше страдают от сильного ветра, града и других внешних воздействий.

Когда и как подвязывать пионы?

Пионы нужно подвязывать в несколько этапов:

весной, как только появятся первые побеги. На этом этапе достаточно установить опоры и слегка подвязать растения;

в период бутонизации, когда наблюдается активный рост зеленой массы. В это время необходимо сформировать устойчивый каркас, к которому будут привязываться побеги;

во время цветения, чтобы тяжелые цветки не клонились к земле. Здесь понадобятся дополнительные опоры.

Для подвязки пионов используют опорные кольца, дуги, шпалеры или другие конструкции. Главное, чтобы они были достаточно прочными и не причиняли вреда растениям. Побеги нужно аккуратно прикрепить к опоре мягкой эластичной лентой или шпагатом, не стягивая слишком туго.

Правильная подвязка пионов — залог их пышного и продолжительного цветения. Соблюдая эту важную агротехническую операцию, вы сможете любоваться этими великолепными цветами в течение всего сезона.