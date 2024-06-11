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Почему летние сорта редьки пользуются популярностью у дачников

Летние сорта редьки: разнообразие вкусов и форм

2:18
Садоводство » Овощи

Редька — одна из популярных корнеплодных культур, выращиваемых на дачных участках. Многие садоводы предпочитают выращивать летние сорта редьки, которые отличаются своими оригинальными вкусовыми качествами и формами.

Летние сорта редьки: разнообразие вкусов и форм
Фото: commons.wikimedia.org by মৌচুমী is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Преимущества летних сортов редьки

Летние сорта редьки пользуются большой популярностью среди дачников благодаря ряду преимуществ:

  • быстрый срок созревания. Летние сорта редьки формируют корнеплоды всего за 25-40 дней после посева, что позволяет получать ранний урожай;
  • нежность и сочность. В отличие от поздних зимних сортов, летние разновидности отличаются более нежной, сочной и менее острой мякотью;
  • широкое разнообразие форм и окрасок. Летние редьки бывают круглые, продолговатые, дисковидные, белые, розовые, фиолетовые, черные и даже полосатые;
  • возможность выращивания в любом регионе. Сорта летней редьки подходят для выращивания практически во всех климатических зонах;
  • универсальность использования. Летнюю редьку можно употреблять как в свежем виде, так и использовать для приготовления различных блюд.

Наиболее популярные летние сорта редьки

Самыми популярными у дачников летними сортами редьки являются:

  • "Круглая белая" — раннеспелый сорт с нежной, сочной, малокалорийной мякотью. Корнеплоды круглой формы, белого цвета;
  • "Розово-красная" — сорт с привлекательными розово-красными корнеплодами приплюснутой формы. Мякоть плотная, сочная, с ярко выраженным острым вкусом;
  • "Миленькая" — небольшие округлые корнеплоды с нежной, сладковатой мякотью белого цвета;
  • "Ролена" — раннеспелый сорт с плоскими светло-розовыми корнеплодами. Мякоть сочная, сладковатая, практически не имеет остроты;
  • "Маргеланская" — сорт с удлиненными, напоминающими дайкон корнеплодами черно-фиолетового цвета. Мякоть плотная, сочная, с ярким острым вкусом.

Разнообразие летних сортов редьки позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого дачного участка и кулинарных предпочтений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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