Сирень под угрозой? Проверенные способы избавления от вредителей

От тли до щитовок: как справиться с разными вредителями сирени

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Сирень — любимый кустарник многих садоводов, но, к сожалению, растение часто страдает от различных вредителей. Тля, листовёртки, щитовки и другие насекомые могут серьёзно навредить кустам, снижая их декоративность и урожайность. Однако с вредителями сирени можно бороться. Вот несколько эффективных способов защиты ваших любимых цветущих кустов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Профилактика — залог здоровья сирени

Ключ к успешной борьбе с вредителями — профилактика. Важно регулярно осматривать кусты сирени, вовремя обнаруживать появление первых признаков заселения их вредителями и принимать меры.

Не допускайте ослабления растений. Регулярно рыхлите и мульчируйте почву, своевременно поливайте и подкармливайте сирень. Здоровые, ухоженные кусты меньше подвержены нашествию вредных насекомых.

Ранней весной тщательно осмотрите растения и удалите любые подозрительные отложения яиц, паутину или кокоры на ветвях. Это поможет предотвратить размножение вредителей.

Механические методы борьбы

При небольшом заселении сирени вредителями можно прибегнуть к простым механическим методам борьбы:

ручной сбор и уничтожение всех видимых насекомых, яиц и личинок. Регулярно проводите осмотр кустов и собирайте вредителей вручную;

использование липких ловушек. Обмотайте ствол и ветви кустов лентами-ловушками, которые будут задерживать ползающих насекомых;

обработка кипятком. Для борьбы с тлей и другими мелкими вредителями можно обдавать кусты кипятком, что эффективно уничтожает их.

Химические средства защиты

Если механические методы не приносят желаемого результата, можно применить и химические инсектициды. Выбирайте препараты, безопасные для человека и окружающей среды.

Наиболее эффективны для борьбы с вредителями сирени следующие препараты:

"Искра", "Фуфанон" — против тли и листоверток;

"Актеллик", "Энвидор" — против щитовок и червецов;

"Децис", "Каратэ" — широкого спектра действия.

Обрабатывать кусты нужно в соответствии с инструкцией по применению, не допуская передозировки.

Соблюдение этих простых правил защиты поможет вам избавиться от вредителей сирени и сохранить красоту и здоровье ваших любимых цветущих кустарников.