Тёплый полив для огурцов - быстрый рост или губительный эксперимент?

Повышаем урожайность огурцов с помощью тёплого полива

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы — очень теплолюбивая культура, которая требует особого ухода. Одним из важных аспектов ухода за огурцами является полив. Многие дачники в этом вопросе следуют правилу: чем теплее вода, тем лучше. Но так ли это на самом деле?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Стоит ли поливать огурцы тёплой водой и какие преимущества это может дать? Попробуем разобраться.

Плюсы тёплого полива для огурцов

Основной довод в пользу использования тёплой воды для полива огурцов — ускорение роста и развития растений. Дело в том, что огурцы предпочитают тёплую почву, поэтому полив тёплой водой помогает им лучше впитывать воду и питательные вещества.

Кроме того, тёплая вода стимулирует образование новых корней, листьев и завязей. Это особенно актуально в прохладные периоды, когда почва сама по себе остывает.

Когда использовать тёплую воду

Оптимальным вариантом будет использование тёплой воды в следующих случаях:

при высадке рассады в открытый грунт. Полив тёплой водой поможет растениям лучше приживаться;

в период активного роста и плодоношения. Тёплый полив поддержит жизненные процессы огурцов и обеспечит хороший урожай;

в пасмурную прохладную погоду. Тёплая вода компенсирует нехватку тепла в почве.

Правила использования тёплой воды

Чтобы не навредить растениям, соблюдайте несколько правил при поливе тёплой водой:

температура воды должна быть в пределах 20-25°С. Кипятить воду не стоит;

поливайте только корневую систему, не допуская попадания на листву;

не злоупотребляйте тёплым поливом, чередуйте его с обычным. Переизбыток тепла может навредить.

Следуя этим советам, вы сможете эффективно использовать тёплую воду для полива огурцов и получить богатый урожай.