Тёплый полив для огурцов - быстрый рост или губительный эксперимент?

Огурцы — очень теплолюбивая культура, которая требует особого ухода. Одним из важных аспектов ухода за огурцами является полив. Многие дачники в этом вопросе следуют правилу: чем теплее вода, тем лучше. Но так ли это на самом деле?
Стоит ли поливать огурцы тёплой водой и какие преимущества это может дать? Попробуем разобраться.
Основной довод в пользу использования тёплой воды для полива огурцов — ускорение роста и развития растений. Дело в том, что огурцы предпочитают тёплую почву, поэтому полив тёплой водой помогает им лучше впитывать воду и питательные вещества.
Кроме того, тёплая вода стимулирует образование новых корней, листьев и завязей. Это особенно актуально в прохладные периоды, когда почва сама по себе остывает.
Оптимальным вариантом будет использование тёплой воды в следующих случаях:
Чтобы не навредить растениям, соблюдайте несколько правил при поливе тёплой водой:
Следуя этим советам, вы сможете эффективно использовать тёплую воду для полива огурцов и получить богатый урожай.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.