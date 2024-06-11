Заполняем пустоты: эффективные способы борьбы с проплешинами на газоне

Как убрать проплешину в газоне

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Идеально ровный и сочный газон - мечта каждого дачника. Но, к сожалению, даже при самом тщательном уходе на нём могут появиться неприглядные проплешины. Причины этого явления могут быть самыми разными: от вытаптывания до грибковых заболеваний. Но что бы ни стало виновником проплешин, их нужно незамедлительно устранять.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как это сделать правильно и быстро? Вот несколько действенных способов:

Определите причину

Прежде всего, выясните, что стало причиной появления пустого участка на газоне. Это может быть вытаптывание, повреждение вредителями, недостаток питательных веществ или избыток влаги. Устранив первопричину, вы сможете предотвратить возникновение новых проплешин.

Очистите и взрыхлите участок

Тщательно очистите проблемный участок от засохшей травы, корней и другого мусора. Затем аккуратно взрыхлите почву граблями, чтобы улучшить её воздухообмен и структуру.

Посейте семена газонной травы

Выберите семена той же травосмеси, что и на основном газоне. Тщательно разбросайте их по подготовленному участку, слегка вдавливая в почву граблями. Не забудьте обильно полить.

Накройте посеянные семена

Для защиты семян от птиц и высыхания накройте проблемный участок слоем торфа или перегноя толщиной 0,5-1 см. Это также поможет семенам быстрее прорасти.

Регулярно поливайте и подкармливайте

Пока новая трава не окрепнет, регулярно поливайте и подкармливайте проблемный участок специальным газонным удобрением. Это ускорит приживаемость и рост травы.

Если вы будете последовательно выполнять эти действия, то в скором времени сможете вернуть своему газону ухоженный и аккуратный вид.