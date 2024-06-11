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Больше никаких самосевов: как раз и навсегда убрать клён с участка

Действенные техники удаления клёна

2:15
Садоводство » Деревья и кустарники

Клён - красивое и весьма распространённое дерево, однако далеко не всегда желанный гость на садовом участке. Самовольное распространение этой породы часто превращается в настоящую головную боль для садоводов. Как же раз и навсегда избавиться от нежелательного клёна?

Действенные техники удаления клёна
Фото: flickr.com by Superior National Forest is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему клён становится проблемой?

Корневая система клёна очень мощная и разветвлённая. Она активно разрастается, захватывая всё новые участки. Корни клёна способны повреждать газоны, дорожки, фундаменты построек. Кроме того, деревья отбрасывают густую тень, сильно конкурируя за влагу и питательные вещества с другими растениями на участке.

Также серьёзной проблемой становится обильное семяношение клёна. Лёгкие крылатые семена разносятся ветром на большие расстояния, оседая и прорастая в самых неожиданных местах.

Как бороться с нежелательным клёном?

Самый эффективный способ избавиться от клёна - выкорчёвывание. Лучше всего заниматься этим в осенний период, когда деревья сбрасывают листву. Для начала необходимо срубить ствол дерева максимально близко к земле.

Затем нужно тщательно выкопать корни. Это трудоёмкий процесс, требующий приложения серьёзных физических усилий. Однако только полное удаление корневой системы гарантирует, что клён больше не даст новые побеги.

Если сил и возможностей для выкорчёвывания нет, можно попытаться вырубать и выкапывать самосевные всходы клёна по мере их появления. Это требует систематических и кропотливых усилий, но позволит со временем взять верх над надоедливой породой.

В качестве дополнительной меры можно использовать гербициды избирательного действия. Они уничтожают только древесные растения, не повреждая газоны и другую растительность. Применять такие препараты следует строго по инструкции.

Избавление от клёна - процесс сложный и трудоёмкий. Но терпение и упорство в конечном итоге позволят вам полностью очистить участок от этого нежелательного древесного самозванца.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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