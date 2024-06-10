Богатый урожай гарантирован: лучшие способы подкормить лук в июне

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Чем подкормить лук в июне

1:33
Садоводство

В июне лук уже активно растёт, и ему необходимо дополнительное питание для обеспечения здорового роста и развития. Подкормка лука в этот период играет важную роль, поскольку помогает обеспечить растение необходимыми питательными веществами. 

Чем подкормить лук в июне
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Одним из лучших способов подкормки лука является использование компоста. Равномерно распределите компост вокруг растений, избегая контакта с луковицами. Компост обогатит почву органическими веществами, улучшит её структуру и способствует росту здоровых луковиц.

Если у вас есть доступ к навозу, его также можно использовать для подкормки лука. Навоз содержит множество питательных веществ, которые могут быть полезны для роста лука.

В июне можно использовать удобрения, богатые азотом, фосфором и калием. Азот способствует развитию зеленой массы, фосфор способствует развитию корней, а калий повышает устойчивость растений к стрессам и болезням. Удобрения с балансом этих элементов помогут обеспечить здоровый рост лука.

Правила подкормки.

При подкормке лука важно соблюдать определенные правила. Не переусердствуйте с удобрениями, поскольку это может привести к ожогам растений. Удобрения следует равномерно распределять вокруг растений и затем аккуратно внести в почву. После подкормки обязательно полейте почву, чтобы удобрение равномерно проникло в корни растений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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