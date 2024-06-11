Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Армянская окрошка: один из самых лёгких и диетических летних супов
ИИ может создать новые риски для финансовой отрасли
Три натуральных рецепта тинтов для губ: красота из свеклы, клубники и граната
Валерий Карпин считает, что может покинуть сборную РФ по футболу этим летом
Стало известно, как отучить кошку драть обои и мебель
Россия вошла в топ-10 стран по тратам на туризм в 2023 году
Почему июньская подкормка так важна для чеснока
Новый законопроект: защита пожилых людей при дарении жилья чужим людям
Алла Пугачёва готова выступать за рубежом: слухи о финансовых трудностях
Подкормка, которую любит виноград: как она увеличивает завязь и урожайность

Раскрыт секрет высокого урожая винограда

2:22
Садоводство » Деревья и кустарники

Виноград - одна из самых популярных садовых культур. Он славится не только вкусными ягодами, но и своей полезностью. Однако нередко даже опытные виноградари сталкиваются с проблемой низкой урожайности. Оказывается, необходима правильная подкормка. И это не традиционные зола и дрожжи.

Раскрыт секрет высокого урожая винограда
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Почему так важна подкормка винограда?

Дело в том, что во время роста и плодоношения виноград испытывает большую потребность в питательных веществах. Без их достаточного поступления растение не сможет закладывать крупные, полноценные грозди. Нехватка элементов питания приводит к осыпанию завязи, снижению сахаристости ягод и общей урожайности.

Какую подкормку выбрать?

Для винограда лучше всего подходят комплексные удобрения, сбалансированные по основным макро- и микроэлементам. Особенно важно обеспечить растение достаточным количеством калия, фосфора и магния.

Одним из самых эффективных решений является использование специализированного удобрения для винограда. В его составе находятся все необходимые питательные вещества в оптимальных пропорциях.

Такая подкормка позволяет:

  • улучшить завязь и налив ягод;
  • увеличить размер гроздей и ягод;
  • повысить сахаристость и качество урожая;
  • повысить зимостойкость и иммунитет лозы.

Когда и как вносить подкормку?

Существует несколько сроков, когда можно вносить подкормку винограда. Однако наиболее эффективным считается период налива ягод, то есть июль-август.

В это время растение особенно нуждается в питательных веществах для формирования крупных, сладких ягод. Своевременное внесение подкормки позволяет получить щедрый урожай высокого качества.

Подкормку следует равномерно распределить в приствольном круге на глубину 10-15 см. Норма внесения - согласно инструкции на упаковке удобрения.

Комплексная подкормка винограда в июле-августе - залог обильного урожая с великолепными вкусовыми качествами. Этот простой агротехнический прием позволит вам добиться максимальной отдачи от ваших виноградных насаждений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Последние материалы
Соя способна снизить высокий уровень сахара в крови
Защита от мошенничества: как избежать подставных аварий на дорогах
Учёные зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса
Рыбная ботвинья со щавелем и крапивой: готовим её из филе белой рыбы
Впервые с 2019 года ЕЦБ снижает процентные ставки
Топ 3 самых умных пород собак
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады "Формулы-1"
Какие же соки лучше всего выбрать для сияющей кожи?
Словенские визовые центры будут закрыты на июль
На что влияет год постройки дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников