Подкормка, которую любит виноград: как она увеличивает завязь и урожайность

Виноград - одна из самых популярных садовых культур. Он славится не только вкусными ягодами, но и своей полезностью. Однако нередко даже опытные виноградари сталкиваются с проблемой низкой урожайности. Оказывается, необходима правильная подкормка. И это не традиционные зола и дрожжи.
Дело в том, что во время роста и плодоношения виноград испытывает большую потребность в питательных веществах. Без их достаточного поступления растение не сможет закладывать крупные, полноценные грозди. Нехватка элементов питания приводит к осыпанию завязи, снижению сахаристости ягод и общей урожайности.
Для винограда лучше всего подходят комплексные удобрения, сбалансированные по основным макро- и микроэлементам. Особенно важно обеспечить растение достаточным количеством калия, фосфора и магния.
Одним из самых эффективных решений является использование специализированного удобрения для винограда. В его составе находятся все необходимые питательные вещества в оптимальных пропорциях.
Такая подкормка позволяет:
Существует несколько сроков, когда можно вносить подкормку винограда. Однако наиболее эффективным считается период налива ягод, то есть июль-август.
В это время растение особенно нуждается в питательных веществах для формирования крупных, сладких ягод. Своевременное внесение подкормки позволяет получить щедрый урожай высокого качества.
Подкормку следует равномерно распределить в приствольном круге на глубину 10-15 см. Норма внесения - согласно инструкции на упаковке удобрения.
Комплексная подкормка винограда в июле-августе - залог обильного урожая с великолепными вкусовыми качествами. Этот простой агротехнический прием позволит вам добиться максимальной отдачи от ваших виноградных насаждений.
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