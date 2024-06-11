Подкормка, которую любит виноград: как она увеличивает завязь и урожайность

Раскрыт секрет высокого урожая винограда

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Виноград - одна из самых популярных садовых культур. Он славится не только вкусными ягодами, но и своей полезностью. Однако нередко даже опытные виноградари сталкиваются с проблемой низкой урожайности. Оказывается, необходима правильная подкормка. И это не традиционные зола и дрожжи.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Почему так важна подкормка винограда?

Дело в том, что во время роста и плодоношения виноград испытывает большую потребность в питательных веществах. Без их достаточного поступления растение не сможет закладывать крупные, полноценные грозди. Нехватка элементов питания приводит к осыпанию завязи, снижению сахаристости ягод и общей урожайности.

Какую подкормку выбрать?

Для винограда лучше всего подходят комплексные удобрения, сбалансированные по основным макро- и микроэлементам. Особенно важно обеспечить растение достаточным количеством калия, фосфора и магния.

Одним из самых эффективных решений является использование специализированного удобрения для винограда. В его составе находятся все необходимые питательные вещества в оптимальных пропорциях.

Такая подкормка позволяет:

улучшить завязь и налив ягод;

увеличить размер гроздей и ягод;

повысить сахаристость и качество урожая;

повысить зимостойкость и иммунитет лозы.

Когда и как вносить подкормку?

Существует несколько сроков, когда можно вносить подкормку винограда. Однако наиболее эффективным считается период налива ягод, то есть июль-август.

В это время растение особенно нуждается в питательных веществах для формирования крупных, сладких ягод. Своевременное внесение подкормки позволяет получить щедрый урожай высокого качества.

Подкормку следует равномерно распределить в приствольном круге на глубину 10-15 см. Норма внесения - согласно инструкции на упаковке удобрения.

Комплексная подкормка винограда в июле-августе - залог обильного урожая с великолепными вкусовыми качествами. Этот простой агротехнический прием позволит вам добиться максимальной отдачи от ваших виноградных насаждений.