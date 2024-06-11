Секрет богатого урожая чеснока: как подкормка в июне увеличивает его в разы

Почему июньская подкормка так важна для чеснока

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок — одна из самых популярных и полезных огородных культур. Но многие садоводы сталкиваются с проблемой: несмотря на все старания, урожай чеснока оставляет желать лучшего. Оказывается, ключ к высокой урожайности кроется в своевременной подкормке в самый важный период роста — июне.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему именно июньская подкормка так важна для чеснока?

В это время растение интенсивно наращивает зеленую массу, закладывает будущий урожай и формирует крупные головки. Чтобы этот процесс проходил максимально эффективно, чесноку необходимо обилие питательных веществ. Именно в июне нехватка элементов питания негативно сказывается на росте и развитии культуры.

Какую подкормку вносить?

Наиболее эффективна в это время комплексная минеральная подкормка, сбалансированная по основным макроэлементам. Отличным вариантом будут специальные удобрения для чеснока или универсальные комплексные составы с повышенным содержанием азота.

Также можно использовать органические подкормки — перепревший навоз, куриный помет, настои травяных удобрений. Они не только снабжают растения питательными веществами, но и улучшают структуру и влагоемкость почвы.

Какие результаты можно получить?

Регулярное внесение подкормок в июне способно в разы увеличить урожайность чеснока. Мощная зеленая масса, крупные и здоровые головки — вот что вы получите благодаря своевременному питанию растений.

При этом повышается устойчивость чеснока к засухе, болезням и вредителям. Ваш урожай станет не только обильным, но и отличного качества.

Правила проведения июньской подкормки:

вносите удобрения в сухую погоду, после полива или дождя;

равномерно распределяйте их по поверхности почвы вокруг растений;

заделывайте подкормку в верхний слой почвы на глубину 5-7 см;

норма внесения — по инструкции на упаковке или 1 ст. л. на 1 кв. м.

Не пренебрегайте этим эффективным приемом, и вы увидите, насколько выше будет ваш урожай чеснока!