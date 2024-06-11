Травим вредителей не химией, а умными методами: как справиться с капустной мухой и тлёй

Действенные меры против капустной мухи и тли

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Капустная муха и тля — самые распространённые и опасные вредители огородных культур. Они способны нанести серьёзный урон урожаю капусты, брокколи, цветной капусты и других растений семейства крестоцветных. Чтобы сохранить ваш урожай, необходимо применять эффективные методы борьбы с этими насекомыми.

Капустная муха

Личинки этого насекомого питаются корнями и основаниями стеблей капустных растений, вызывая их гибель или ослабление. Взрослые мухи откладывают яйца в почву у основания стебля, поэтому первые признаки повреждения появляются в виде увядания, пожелтения и гибели нижних листьев.

Как защититься:

закрывайте посадки капусты специальными агроволокнами или сетками, не допуская откладки яиц самками мухи;

перекапывайте почву и удаляйте сорняки вокруг растений, чтобы снизить численность вредителя;

применяйте биологические препараты на основе Bacillus thuringiensis для борьбы с личинками;

используйте ловушки с феромонными приманками для отлова самцов капустной мухи.

Тли

Эти мелкие сосущие насекомые также приносят большой вред капусте, поражая листья, стебли и кочаны. Тли высасывают соки растений, вызывая их ослабление, деформацию и гибель. Кроме того, они являются переносчиками вирусных заболеваний.

Как защититься:

регулярно осматривайте растения и удаляйте вручную скопления тлей;

опрыскивайте капусту биологическими инсектицидами на основе бактерии Bacillus thuringiensis или мыльными растворами;

привлекайте на участок насекомых-энтомофагов (божьих коровок, златоглазок, хищных клопов), которые питаются тлёй;

используйте барьерные ловушки с клейкими поверхностями для отлова крылатых особей.

Комплексное применение механических, биологических и агротехнических методов — залог успешной защиты ваших растений от капустной мухи и тли. Это позволит сохранить экологичность продукции и получить хороший урожай.