Травим вредителей не химией, а умными методами: как справиться с капустной мухой и тлёй

Капустная муха и тля — самые распространённые и опасные вредители огородных культур. Они способны нанести серьёзный урон урожаю капусты, брокколи, цветной капусты и других растений семейства крестоцветных. Чтобы сохранить ваш урожай, необходимо применять эффективные методы борьбы с этими насекомыми.
Личинки этого насекомого питаются корнями и основаниями стеблей капустных растений, вызывая их гибель или ослабление. Взрослые мухи откладывают яйца в почву у основания стебля, поэтому первые признаки повреждения появляются в виде увядания, пожелтения и гибели нижних листьев.
Эти мелкие сосущие насекомые также приносят большой вред капусте, поражая листья, стебли и кочаны. Тли высасывают соки растений, вызывая их ослабление, деформацию и гибель. Кроме того, они являются переносчиками вирусных заболеваний.
Комплексное применение механических, биологических и агротехнических методов — залог успешной защиты ваших растений от капустной мухи и тли. Это позволит сохранить экологичность продукции и получить хороший урожай.
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