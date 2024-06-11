Букет против комаров: неприхотливые и эффективные растения для дачи

Это не только красивые, но и действенные растения-защитники

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Летний отдых на даче может омрачаться появлением назойливых комаров. Но есть натуральный способ защититься от этих кровососущих насекомых - посадите на участке специальные растения-репелленты.

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Тимьян (чабрец)

Этот неприхотливый полукустарник с ароматными листьями и цветками отлично справляется с задачей отпугивания комаров. Эфирные масла тимьяна содержат вещества, неприятные для комаров. Растение прекрасно растёт на солнечных участках с хорошим дренажем.

Лаванда

Сильный аромат лаванды также отпугивает комаров и других назойливых насекомых. Кроме того, это красивое и неприхотливое растение станет прекрасным дополнением ландшафтного дизайна дачного участка. Лаванда предпочитает солнечные места с легкой, хорошо дренированной почвой.

Пижма

Еще одно растение с сильным ароматом, отпугивающим комаров. Пижма способна расти даже на бедных почвах и в полутени. Ее желтые соцветия-шарики украсят любой дачный участок.

Мята

Эта неприхотливая и быстрорастущая трава с мощным запахом эффективно отпугивает комаров. Мяту можно высаживать вдоль дорожек, в цветниках или даже в огороде. Главное, не забывать своевременно ограничивать ее распространение, так как мята может быстро захватывать все свободное пространство.

Бархатцы

Яркие и нарядные бархатцы не только радуют глаз, но и отталкивают кровососущих насекомых. Эфирные масла в их листьях и цветках отпугивают комаров. Бархатцы неприхотливы, хорошо растут на солнечных участках.

Высадив эти растения на даче, вы сможете наслаждаться летним отдыхом, не беспокоясь о назойливых комарах. Ароматные травы и яркие цветы не только защитят вас от укусов, но и создадут атмосферу уюта и комфорта на вашем загородном участке.