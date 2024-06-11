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Букет против комаров: неприхотливые и эффективные растения для дачи

Это не только красивые, но и действенные растения-защитники

2:00
Садоводство » Советы

Летний отдых на даче может омрачаться появлением назойливых комаров. Но есть натуральный способ защититься от этих кровососущих насекомых - посадите на участке специальные растения-репелленты.

Это не только красивые, но и действенные растения-защитники
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тимьян (чабрец)
Этот неприхотливый полукустарник с ароматными листьями и цветками отлично справляется с задачей отпугивания комаров. Эфирные масла тимьяна содержат вещества, неприятные для комаров. Растение прекрасно растёт на солнечных участках с хорошим дренажем.

Лаванда
Сильный аромат лаванды также отпугивает комаров и других назойливых насекомых. Кроме того, это красивое и неприхотливое растение станет прекрасным дополнением ландшафтного дизайна дачного участка. Лаванда предпочитает солнечные места с легкой, хорошо дренированной почвой.

Пижма
Еще одно растение с сильным ароматом, отпугивающим комаров. Пижма способна расти даже на бедных почвах и в полутени. Ее желтые соцветия-шарики украсят любой дачный участок.

Мята
Эта неприхотливая и быстрорастущая трава с мощным запахом эффективно отпугивает комаров. Мяту можно высаживать вдоль дорожек, в цветниках или даже в огороде. Главное, не забывать своевременно ограничивать ее распространение, так как мята может быстро захватывать все свободное пространство.

Бархатцы
Яркие и нарядные бархатцы не только радуют глаз, но и отталкивают кровососущих насекомых. Эфирные масла в их листьях и цветках отпугивают комаров. Бархатцы неприхотливы, хорошо растут на солнечных участках.

Высадив эти растения на даче, вы сможете наслаждаться летним отдыхом, не беспокоясь о назойливых комарах. Ароматные травы и яркие цветы не только защитят вас от укусов, но и создадут атмосферу уюта и комфорта на вашем загородном участке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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