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Экологичный способ осушения участка: высадка специальных растений

Какие растения помогут осушить участок?

2:08
Садоводство » Советы

Если ваш участок страдает от избыточной влаги, не спешите сразу устанавливать дренажную систему. Существует более экологичный и экономичный способ осушения — посадка специальных растений. Они помогут справиться с проблемой без использования сложных технических решений.

Какие растения помогут осушить участок?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Какие растения помогут осушить участок?

1. Тополь

Этот быстрорастущее дерево способно потреблять большое количество воды. Тополь отлично справляется с переувлажнением почвы, особенно на начальных этапах роста.

2. Ива

Ещё одно дерево, которое хорошо подходит для осушения переувлажненных участков. Ива обладает мощной корневой системой, которая буквально "высасывает" влагу из почвы.

3. Камыш

Это травянистое растение отлично справляется с переизбытком влаги. Камыш имеет способность накапливать большое количество воды в своих тканях, делая почву суше.

4. Рогоз

Высокое травянистое растение с плотной корневой системой, которая активно впитывает влагу из почвы. Рогоз хорошо растет даже в сильно заболоченных местах.

5. Лютик

Это неприхотливое растение способно произрастать в переувлажненных местах. Лютик поглощает излишнюю влагу, осушая участок.

Советы по посадке осушающих растений:

  • размещайте деревья (тополь, ива) на границах участка, чтобы их мощные корни могли "захватить" максимальную площадь;
  • травянистые растения (камыш, рогоз, лютик) высаживайте группами в самых сырых местах;
  • не забывайте, что осушающие растения также нуждаются в дополнительном удобрении и поливе на начальном этапе;
  • через 2-3 года после посадки ваш участок должен быть значительно суше.

Использование специальных растений — простой и эффективный способ справиться с переувлажнением земли. Такой натуральный метод осушения не только решит проблему, но и украсит ваш сад красивыми и полезными культурами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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