Эти ошибки при поливе растений допускают многие дачники: рассказываем, как не навредить культурам

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Как правильно поливать растения, чтобы принести им пользу?

Садоводство » Советы

Полив и подкормка — ключевые элементы ухода за плодовым садом, но они часто оказываются неэффективными из-за ошибок в методах их применения.

Как правильно поливать растения, чтобы принести им пользу?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Часто садоводы поливают деревья из лейки прямо под корень. Это неверно, поскольку всасывающие корни находятся на некотором расстоянии от ствола, и значительная часть влаги и удобрений не достигает цели.

Создайте круговую бороздку на расстоянии 60-100 см от ствола плюс еще 30 см. В эту бороздку лейте воду и вносите удобрения (жидкие и сухие). Точное расстояние можно определить по расположению кроны дерева.

Не переусердствуйте с удобрениями. Избыток может нанести больше вреда, чем недостаток, ослабив деревья и ухудшив плодоношение.

Поливайте почву перед внесением удобрений. Грунт должен быть увлажнен на глубину не менее 15 см.

Не удобряйте молодые саженцы. Если посадочная яма была правильно заправлена удобрениями, их хватит на первые два года.

Рассчитывайте норму удобрений в зависимости от возраста деревьев. Используйте минеральные комплексы вместе с органикой, чтобы обеспечить деревья всеми необходимыми элементами. Помните, что взрослое дерево может усвоить максимум 450 г азота.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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