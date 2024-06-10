Гортензии раскроются во всей красе: эти условия помогут добиться пышного цветения

Красивые гортензии становятся любимицами владельцев загородных участков благодаря своему уникальному цветению и относительной несложности в уходе. Чтобы они раскрылись во всей красе, важно обеспечить три условия.
Свет
Гортензии любят свет, но не переносят прямые солнечные лучи. Идеально сочетание света и полутени, чтобы утром они получали солнечные лучи, а в жаркий полдень — тень.
Полив
Гортензии требуют регулярного полива, но не переносят застоя воды. Важно избегать посадки в местах с застоями воды и рядом с крупными деревьями, которые могут высасывать влагу из почвы.
Подкормки
Регулярное питание важно для гортензий. Рекомендуется удобрять их по схеме, начиная с весеннего периода до конца лета. Важно выбирать правильные составы удобрений и следовать рекомендуемым дозировкам.
Также важно помнить, что гортензии нуждаются в слабокислой, рыхлой и плодородной почве для здоровья и обильного цветения.
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