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Гортензии раскроются во всей красе: эти условия помогут добиться пышного цветения

Три важных условия цветения гортензии

1:05
Садоводство » Цветы

Красивые гортензии становятся любимицами владельцев загородных участков благодаря своему уникальному цветению и относительной несложности в уходе. Чтобы они раскрылись во всей красе, важно обеспечить три условия.

Три важных условия цветения гортензии
Фото: commons.wikimedia.org by Sweetie candykim is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Свет

Гортензии любят свет, но не переносят прямые солнечные лучи. Идеально сочетание света и полутени, чтобы утром они получали солнечные лучи, а в жаркий полдень — тень.

Полив

Гортензии требуют регулярного полива, но не переносят застоя воды. Важно избегать посадки в местах с застоями воды и рядом с крупными деревьями, которые могут высасывать влагу из почвы.

Подкормки

Регулярное питание важно для гортензий. Рекомендуется удобрять их по схеме, начиная с весеннего периода до конца лета. Важно выбирать правильные составы удобрений и следовать рекомендуемым дозировкам.

Также важно помнить, что гортензии нуждаются в слабокислой, рыхлой и плодородной почве для здоровья и обильного цветения.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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