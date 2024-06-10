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Частые болезни огурцов: рассказываем, как победить белую гниль, медянку, мучнистую росу

Основные болезни огурцов и методы их лечения

1:42
Садоводство » Вредители и болезни

Понимание врага помогает эффективнее с ним бороться. Давайте рассмотрим, какие болезни могут угрожать огурцам и как с ними справиться.

Основные болезни огурцов и методы их лечения
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Огурцы часто сталкиваются с грибковыми инфекциями, особенно в период плодоношения. Для борьбы с ними наиболее эффективными являются биопрепараты, которые безопасны для использования в пищу.

Основные болезни огурцов и методы их лечения

Белая гниль (склеротиниоз)

Появляется при высокой влажности и плохом освещении. Поражённые части растения нужно удалить, а затем обработать медным купоросом или фунгицидами.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Образуется при резких колебаниях температуры. Пораженные листья следует удалить и прекратить полив. Затем растения можно обработать специальными препаратами.

Корневая гниль

Проявляется увяданием листьев из-за отмирания корней. Эффективными методами лечения являются обработка почвы специальными препаратами и окучивание стебля.

Серая гниль (ботритис)

Поражает тепличные огурцы. Необходимо удалить пораженные части и обработать растения специальными препаратами.

Медянка огурца (антракноз)

Проявляется в виде коричневых пятен и разрывов на стеблях и листьях. Для лечения используются различные фунгициды.

Аскохитоз

Характеризуется появлением светло-серых пятен на листьях и стеблях. Обработка медно-меловым порошком на начальных стадиях и профилактическая обработка фунгицидами помогают предотвратить эту болезнь.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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