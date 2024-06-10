Частые болезни огурцов: рассказываем, как победить белую гниль, медянку, мучнистую росу

Понимание врага помогает эффективнее с ним бороться. Давайте рассмотрим, какие болезни могут угрожать огурцам и как с ними справиться.
Огурцы часто сталкиваются с грибковыми инфекциями, особенно в период плодоношения. Для борьбы с ними наиболее эффективными являются биопрепараты, которые безопасны для использования в пищу.
Основные болезни огурцов и методы их лечения
Белая гниль (склеротиниоз)
Появляется при высокой влажности и плохом освещении. Поражённые части растения нужно удалить, а затем обработать медным купоросом или фунгицидами.
Ложная мучнистая роса (пероноспороз)
Образуется при резких колебаниях температуры. Пораженные листья следует удалить и прекратить полив. Затем растения можно обработать специальными препаратами.
Корневая гниль
Проявляется увяданием листьев из-за отмирания корней. Эффективными методами лечения являются обработка почвы специальными препаратами и окучивание стебля.
Серая гниль (ботритис)
Поражает тепличные огурцы. Необходимо удалить пораженные части и обработать растения специальными препаратами.
Медянка огурца (антракноз)
Проявляется в виде коричневых пятен и разрывов на стеблях и листьях. Для лечения используются различные фунгициды.
Аскохитоз
Характеризуется появлением светло-серых пятен на листьях и стеблях. Обработка медно-меловым порошком на начальных стадиях и профилактическая обработка фунгицидами помогают предотвратить эту болезнь.
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