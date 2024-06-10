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Капуста нарастит крупный и хрустящий кочан: просто соблюдайте эти 4 правила выращивания культуры

Как вырастить крупные и крепкие кочаны капусты?

1:16
Садоводство » Овощи

Капуста — одно из наиболее полезных растений, которым увлечены многие огородники. Основные методы выращивания этой культуры известны всем, но мы хотим поделиться эффективными рекомендациями для увеличения урожайности и предотвращения проблем.

Как вырастить крупные и крепкие кочаны капусты?
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Окучивание

Проводите подсыпание земли вокруг капусты по мере её роста, начиная с момента образования маленького кочана. Это укрепит корневую систему и повысит устойчивость растения.

Защита от вредителей

Используйте различные средства, такие как древесная зола, измельчённая яичная скорлупа или горчичный жмых, чтобы отпугивать вредителей и одновременно удобрять почву. Опудривайте капусту золой или табачной пылью после дождя, чтобы предотвратить откладывание яиц капустной бабочкой. Также можно использовать настойку валерианки, чтобы замаскировать запах капусты.

Удаление больных листьев

Регулярно удаляйте желтые, гнилые или мешающие листья, чтобы предотвратить распространение болезней и обеспечить хорошее проветривание. Однако не переусердствуйте: избыточное удаление здоровых листьев может ослабить растение и замедлить формирование кочана.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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