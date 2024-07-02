Огурцы не будут болеть: 5 эффективных подкормок защитят их от инфекций

Огурцы, хотя и устойчивы к болезням, всё же могут подвергаться инфекциям. Чтобы этого избежать, используйте профилактические средства, направленные против грибковых заболеваний.
Рецепт №1
Ингредиенты: 1 л обезжиренного молока, 30 капель йода, немного измельчённого хозяйственного мыла.
Смешайте все ингредиенты. Опрыскивайте огуречные кусты каждые 10-15 дней на всех этапах развития.
Рецепт №2
Ингредиенты: 1 крупная головка чеснока, 1 л воды.
Пропустите чеснок через пресс, залейте водой, настаивайте сутки, затем процедите и добавьте воды до объема 10 л. Опрыскивайте растения для борьбы с ложной мучнистой росой.
Рецепт №3
Ингредиенты: 1 стакан просеянной золы, 2 л горячей воды, немного измельчённого хозяйственного мыла.
Залейте золу водой и настаивайте два дня, затем процедите и добавьте мыло. Обрабатывайте растения дважды с недельным интервалом.
Рецепт №4
Ингредиенты: молочная сыворотка, вода.
Нагрейте сыворотку до 25°C и разведите водой в соотношении 1:7. Опрыскивайте огурцы этим раствором.
Рецепт №5
Ингредиенты: луковая шелуха, вода.
Залейте шелуху водой и кипятите полчаса, затем охладите, процедите и доведите объем до 10 л. Перед использованием разведите водой в пропорции 2:1. Поливайте огурцы из лейки, обрабатывая как листья, так и землю.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.