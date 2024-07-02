Огурцы не будут болеть: 5 эффективных подкормок защитят их от инфекций

Профилактика заболеваний огурцов: 5 эффективных рецептов

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Огурцы, хотя и устойчивы к болезням, всё же могут подвергаться инфекциям. Чтобы этого избежать, используйте профилактические средства, направленные против грибковых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Рецепт №1

Ингредиенты: 1 л обезжиренного молока, 30 капель йода, немного измельчённого хозяйственного мыла.

Смешайте все ингредиенты. Опрыскивайте огуречные кусты каждые 10-15 дней на всех этапах развития.

Рецепт №2

Ингредиенты: 1 крупная головка чеснока, 1 л воды.

Пропустите чеснок через пресс, залейте водой, настаивайте сутки, затем процедите и добавьте воды до объема 10 л. Опрыскивайте растения для борьбы с ложной мучнистой росой.

Рецепт №3

Ингредиенты: 1 стакан просеянной золы, 2 л горячей воды, немного измельчённого хозяйственного мыла.

Залейте золу водой и настаивайте два дня, затем процедите и добавьте мыло. Обрабатывайте растения дважды с недельным интервалом.

Рецепт №4

Ингредиенты: молочная сыворотка, вода.

Нагрейте сыворотку до 25°C и разведите водой в соотношении 1:7. Опрыскивайте огурцы этим раствором.

Рецепт №5

Ингредиенты: луковая шелуха, вода.

Залейте шелуху водой и кипятите полчаса, затем охладите, процедите и доведите объем до 10 л. Перед использованием разведите водой в пропорции 2:1. Поливайте огурцы из лейки, обрабатывая как листья, так и землю.