Фикус Бенджамина сбрасывает листья: рассказываем о причинах и путях решения проблемы

Почему фикус Бенджамина сбрасывает листья?

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Фикус Бенджамина — одно из самых популярных комнатных растений, известное своей неприхотливостью и пышной кроной из ярко-зелёных или пёстрых листьев. Однако когда листья начинают облетать, декоративность растения страдает. В естественных условиях фикус не сбрасывает листья, и в комнатных условиях этого тоже не должно происходить. Рассмотрим основные причины и способы их устранения.

Фото: commons.wikimedia.org by avid J. Stang, CC BY-SA 4.0

Недостаток света

Фикусы, которые стоят в глубине квартиры, могут испытывать нехватку света. Переставьте растение ближе к окнам или на подоконник. Если это невозможно, организуйте дополнительное освещение на 8-10 часов в день.

Отсутствие циркуляции воздуха и перепады температур

Летом окна часто открыты, обеспечивая циркуляцию воздуха. Зимой контраст температур из-за проветривания может вызвать стресс у фикуса. Защитите растение от сквозняков и держите подальше от работающих батарей.

Низкая влажность

Фикус предпочитает высокую влажность. Решение — регулярное опрыскивание тёплой водой. Сократите поливы, чтобы избежать загнивания корней, и используйте "Фитоспорин" или "Глиокладин" для профилактики.

Слишком высокая температура

Зимой фикус предпочитает более прохладные условия. Лоджия с низкой температурой и хорошей освещённостью — идеальное место для зимовки. Защитите растение от подмерзания, поставив горшок на подставку с хорошей теплоизоляцией.

Стрессовые ситуации

Для профилактики обработайте листья янтарной кислотой или препаратом "Циркон". Избегайте резкого перемещения горшка; поворачивайте его постепенно, на 20-25 градусов, чтобы крона развивалась равномерно.

Переезд

Фикус Бенджамина часто сбрасывает листья после переезда. Это нормально; при хорошем уходе и комфортных условиях он быстро восстанавливается.