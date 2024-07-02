Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава ФРС США выразил беспокойство ростом госдолга страны
Три четверти туристов работают во время отпуска
Косметолог Чернышева: как заменить косметологические процедуры уходом дома
Валя Карнавал уверена, что помогла Ларисе Долиной стать популярной
Второй сезон "Уэнсдей" стал крупнейшим кинопроектом Ирландии
Врач Лебедева: важно исключить переработанные углеводы
Концепция VR-тюрьмы будущего: наказание в виде эмоций жертвы
Эксперт Гринберг: Россию признали страной с высокими доходами благодаря магнатам
Блогерша Ида Галич заступилась за бывшего бойфренда перед Яной Рудковской
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: рассказываем о причинах и путях решения проблемы

Почему фикус Бенджамина сбрасывает листья?

2:05
Садоводство » Комнатные цветы

Фикус Бенджамина — одно из самых популярных комнатных растений, известное своей неприхотливостью и пышной кроной из ярко-зелёных или пёстрых листьев. Однако когда листья начинают облетать, декоративность растения страдает. В естественных условиях фикус не сбрасывает листья, и в комнатных условиях этого тоже не должно происходить. Рассмотрим основные причины и способы их устранения.

Почему фикус Бенджамина сбрасывает листья?
Фото: commons.wikimedia.org by avid J. Stang, CC BY-SA 4.0

Недостаток света

Фикусы, которые стоят в глубине квартиры, могут испытывать нехватку света. Переставьте растение ближе к окнам или на подоконник. Если это невозможно, организуйте дополнительное освещение на 8-10 часов в день.

Отсутствие циркуляции воздуха и перепады температур

Летом окна часто открыты, обеспечивая циркуляцию воздуха. Зимой контраст температур из-за проветривания может вызвать стресс у фикуса. Защитите растение от сквозняков и держите подальше от работающих батарей.

Низкая влажность

Фикус предпочитает высокую влажность. Решение — регулярное опрыскивание тёплой водой. Сократите поливы, чтобы избежать загнивания корней, и используйте "Фитоспорин" или "Глиокладин" для профилактики.

Слишком высокая температура

Зимой фикус предпочитает более прохладные условия. Лоджия с низкой температурой и хорошей освещённостью — идеальное место для зимовки. Защитите растение от подмерзания, поставив горшок на подставку с хорошей теплоизоляцией.

Стрессовые ситуации

 Для профилактики обработайте листья янтарной кислотой или препаратом "Циркон". Избегайте резкого перемещения горшка; поворачивайте его постепенно, на 20-25 градусов, чтобы крона развивалась равномерно.

Переезд

Фикус Бенджамина часто сбрасывает листья после переезда. Это нормально; при хорошем уходе и комфортных условиях он быстро восстанавливается.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Уничтожать самолёты F-16 на Украину полетит "гиперзвук" Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Несовместимые соседи: культуры, которые нельзя сеять рядом с укропом
Несовместимые соседи: культуры, которые нельзя сеять рядом с укропом
Последние материалы
Блогерша Ида Галич заступилась за бывшего бойфренда перед Яной Рудковской
SHOT: переехавшая в США экс-солистка группы "Демо" вернулась в РФ на заработки
Лучший способ очистить лук-порей
FENS: потерянную из-за лишения сна память можно вернуть препаратом для потенции
Одно простое действие — и расход топлива будет снижен на несколько процентов
Герман Стерлигов оправдал высокую стоимость своего сыра
Парфюмер Лужников: перечень ароматов, которые стоит избегать на свиданиях
Турист получил ножевое ранение, защищая сестру в Барселоне
Юлия Савичева призналась, что плохо спела на "Евровидении" из-за танцора
В Часове Яре завершается зачистка микрорайона "Канал"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников