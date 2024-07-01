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Сансевиерия начнёт цвести: достаточно соблюдать эти важные правила ухода

Тёщин язык: как добиться цветения

1:50
Садоводство » Комнатные цветы

Тёщин язык или сансевиерия, — это неистребимое растение, которое сложно погубить. При правильном уходе оно может ежегодно радовать цветением.

Тёщин язык: как добиться цветения
Фото: https://www.flickr.com/photos/47108884@N07/9696502393/ by Ton Rulkens from Mozambique, CC BY-SA 2.0

Раскрывающиеся бутоны источают приятный аромат, напоминающий ваниль.  Считается, что цветение сансевиерии приносит её владельцу успех и благополучие.

Выбираем правильный горшок

Для цветения тёщин язык нуждается в тесном горшке. В просторной ёмкости цветение может задержаться, так как растение сначала будет разрастаться. Только после полного оплетения земляного кома корнями сансевиерия перестанет разрастаться и начнёт цвести.

Освещение

Сансевиерия чувствует себя хорошо как в тени, так и на свету. Для цветения ей нужен яркий, но рассеянный свет. Идеально подойдут окна в западной и восточной части дома или квартиры. Недостаток освещения или прямые солнечные лучи могут ухудшить декоративность растения.

Температура

Для цветения сансевиерии важна прохладная зимовка. Можно держать её на подоконнике, но подальше от батарей. Растение не боится холодного воздуха, поэтому сквозняки не страшны.

Снижаем поливы

Зимой сансевиерия редко нуждается в поливе. В этот период её процессы замедляются, и она впадает в покой. Поливайте только когда земляной ком просохнет почти до дна горшка, примерно раз в 3-4 недели.

Основные советы для цветения

Чтобы сансевиерия цвела, обеспечьте ей сухую и прохладную зимовку, достаточное освещение и тесный горшок. Не злоупотребляйте пересадками: ежегодные пересадки могут помешать цветению.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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