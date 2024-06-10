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Опадают завязи у сливы: рассказываем, как помощь деревьям в июне

Почему опадают завязи у сливы и как решить проблему?

1:02
Садоводство » Вредители и болезни

Если сливает теряет почти всю завязь, это сигнал о проблеме. Основные причины — недостаток влаги и питания. В засушливые периоды дерево нужно обильно поливать, чтобы пережить жару и сохранить урожай.

Почему опадают завязи у сливы и как решить проблему?
Фото: creativecommons.org by grassrootsgroundswell is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

В июне подкормите сливу следующим раствором: возьмите 3 столовые ложки нитрофоски и мочевины на ведро воды, два ведра на дерево. Перед подкормкой обильно полейте растение чистой водой.

Дополнительная подкормка для косточковых и семечковых

Все деревья в саду положительно реагируют на такую подкормку. Приготовьте раствор: ведро воды, литровая банка золы, 2 грамма борной кислоты и 10 таблеток янтарной кислоты. Полейте растения, используя ведро раствора на каждое. Перед этим полейте их чистой водой.

Помните, что причиной опадения завязи может быть не только недостаток питания, но и недостаток влаги, повреждения вредителями и болезни растений.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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