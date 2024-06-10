Опадают завязи у сливы: рассказываем, как помощь деревьям в июне

Если сливает теряет почти всю завязь, это сигнал о проблеме. Основные причины — недостаток влаги и питания. В засушливые периоды дерево нужно обильно поливать, чтобы пережить жару и сохранить урожай.
В июне подкормите сливу следующим раствором: возьмите 3 столовые ложки нитрофоски и мочевины на ведро воды, два ведра на дерево. Перед подкормкой обильно полейте растение чистой водой.
Дополнительная подкормка для косточковых и семечковых
Все деревья в саду положительно реагируют на такую подкормку. Приготовьте раствор: ведро воды, литровая банка золы, 2 грамма борной кислоты и 10 таблеток янтарной кислоты. Полейте растения, используя ведро раствора на каждое. Перед этим полейте их чистой водой.
Помните, что причиной опадения завязи может быть не только недостаток питания, но и недостаток влаги, повреждения вредителями и болезни растений.
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