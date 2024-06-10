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Как размножить любимые лилии: простые и эффективные методы

Секреты успешного размножения лилий для пышного цветения

2:07
Садоводство » Цветы

Лилии - одни из самых красивых и любимых цветов садоводов. Их роскошные цветки поражают разнообразием форм и окрасок. Но для того, чтобы ежегодно любоваться этим великолепием, нужно научиться правильно размножать лилии.

Секреты успешного размножения лилий для пышного цветения
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Даже самые сильные и здоровые лилии со временем стареют и ослабевают. Ежегодно кустам требуется омоложение, иначе они будут давать всё меньше цветоносов и всё более мелкие бутоны.

Кроме того, размножение позволяет увеличить количество экземпляров любимых сортов на участке, а также поделиться ими с друзьями и знакомыми. 

Существует несколько простых и эффективных способов размножения этих цветов:

  • деление луковиц. Это самый распространенный способ. Каждую осень после цветения выкапывайте луковицы и разделите их на несколько частей. Пересадите их в другое место и дайте время на укоренение;
  • посев семян. Из семян лилий можно вырастить новые экземпляры. Но учтите, что они зацветут лишь на 3-4-й год. Семена высевают осенью или ранней весной в открытый грунт;
  • детки-луковички. Маленькие луковички, которые образуются в пазухах листьев, можно отделять и сажать отдельно. Через 2-3 года они вырастут в полноценные цветущие растения;
  • чешуйчатые черенки. Отделяйте чешуйки с донца основной луковицы и высаживайте их в грунт. Со временем из них вырастут новые луковицы.

Лучшее время для размножения лилий - осень. В это время года луковицы и детки хорошо укореняются и готовятся к весенне-летнему росту.

При посадке соблюдайте некоторые важные правила:

  • выбирайте солнечное, защищенное от ветра место с рыхлой, плодородной почвой;
  • сажайте луковицы на глубину, равную их высоте;
  • между растениями оставляйте расстояние 20-30 см;
  • сразу после посадки обильно полейте и мульчируйте посадки.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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