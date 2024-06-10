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Сложно, но можно: как правильно пересаживать взрослые растения

Секреты идеальной пересадки взрослых растений

2:06
Садоводство » Цветы

Пересадка взрослых растений - довольно сложный и ответственный процесс. Если сделать всё правильно, то растение успешно адаптируется на новом месте и продолжит свой рост. Но если пренебречь важными правилами, велик риск потерять ценный экземпляр.

Секреты идеальной пересадки взрослых растений
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему пересаживают взрослые растения

Основных причин, по которым возникает необходимость пересадки взрослых растений, несколько:

  • растение сильно разрослось и нуждается в большем пространстве для корневой системы;
  • почва в прежнем месте выросла непригодна или истощена;
  • требуется перенос растения на новое, более подходящее место;
  • необходимость деления крупного куста или деревца для размножения.

Независимо от причины, пересадка является довольно стрессовым событием для взрослого растения. Поэтому важно соблюдать все шаги процедуры, чтобы свести к минимуму риски.

Подготовка к пересадке

Начните с тщательной подготовки. За 1-2 недели до планируемой пересадки:

  • обильно полейте растение, чтобы почва была влажной, но не переувлажнённой;
  • подкормите его минеральным или органическим удобрением, чтобы пополнить запас питательных веществ;
  • обрежьте надземную часть растения, уменьшив таким образом нагрузку на корни;
  • выберите новое, подходящее посадочное место с плодородной, рыхлой почвой.

Процесс пересадки

  • аккуратно выкопайте растение вместе с комом земли, стараясь не повредить корневую систему;
  • при пересадке дерева или крупного куста подложите под ком специальную подставку;
  • сформируйте в новом месте посадочную яму, внесите в нее органику и перемешайте с грунтом;
  • установите растение в яму, расправьте корни и засыпьте их плодородным грунтом;
  • обильно полейте пересаженное растение и замульчируйте приствольный круг.

После пересадки растение на некоторое время нуждается в особом уходе, в частности, в регулярном поливе, профилактической обработке от вредителей и др.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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