Сложно, но можно: как правильно пересаживать взрослые растения

Пересадка взрослых растений - довольно сложный и ответственный процесс. Если сделать всё правильно, то растение успешно адаптируется на новом месте и продолжит свой рост. Но если пренебречь важными правилами, велик риск потерять ценный экземпляр.
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Почему пересаживают взрослые растения
Основных причин, по которым возникает необходимость пересадки взрослых растений, несколько:
растение сильно разрослось и нуждается в большем пространстве для корневой системы;
почва в прежнем месте выросла непригодна или истощена;
требуется перенос растения на новое, более подходящее место;
необходимость деления крупного куста или деревца для размножения.
Независимо от причины, пересадка является довольно стрессовым событием для взрослого растения. Поэтому важно соблюдать все шаги процедуры, чтобы свести к минимуму риски.
Подготовка к пересадке
Начните с тщательной подготовки. За 1-2 недели до планируемой пересадки:
обильно полейте растение, чтобы почва была влажной, но не переувлажнённой;
подкормите его минеральным или органическим удобрением, чтобы пополнить запас питательных веществ;
обрежьте надземную часть растения, уменьшив таким образом нагрузку на корни;
выберите новое, подходящее посадочное место с плодородной, рыхлой почвой.
Процесс пересадки
аккуратно выкопайте растение вместе с комом земли, стараясь не повредить корневую систему;
при пересадке дерева или крупного куста подложите под ком специальную подставку;
сформируйте в новом месте посадочную яму, внесите в нее органику и перемешайте с грунтом;
установите растение в яму, расправьте корни и засыпьте их плодородным грунтом;
обильно полейте пересаженное растение и замульчируйте приствольный круг.
После пересадки растение на некоторое время нуждается в особом уходе, в частности, в регулярном поливе, профилактической обработке от вредителей и др.