Сложно, но можно: как правильно пересаживать взрослые растения

Секреты идеальной пересадки взрослых растений

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пересадка взрослых растений - довольно сложный и ответственный процесс. Если сделать всё правильно, то растение успешно адаптируется на новом месте и продолжит свой рост. Но если пренебречь важными правилами, велик риск потерять ценный экземпляр.

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Почему пересаживают взрослые растения

Основных причин, по которым возникает необходимость пересадки взрослых растений, несколько:

растение сильно разрослось и нуждается в большем пространстве для корневой системы;

почва в прежнем месте выросла непригодна или истощена;

требуется перенос растения на новое, более подходящее место;

необходимость деления крупного куста или деревца для размножения.

Независимо от причины, пересадка является довольно стрессовым событием для взрослого растения. Поэтому важно соблюдать все шаги процедуры, чтобы свести к минимуму риски.

Подготовка к пересадке

Начните с тщательной подготовки. За 1-2 недели до планируемой пересадки:

обильно полейте растение, чтобы почва была влажной, но не переувлажнённой;

подкормите его минеральным или органическим удобрением, чтобы пополнить запас питательных веществ;

обрежьте надземную часть растения, уменьшив таким образом нагрузку на корни;

выберите новое, подходящее посадочное место с плодородной, рыхлой почвой.

Процесс пересадки

аккуратно выкопайте растение вместе с комом земли, стараясь не повредить корневую систему;

при пересадке дерева или крупного куста подложите под ком специальную подставку;

сформируйте в новом месте посадочную яму, внесите в нее органику и перемешайте с грунтом;

установите растение в яму, расправьте корни и засыпьте их плодородным грунтом;

обильно полейте пересаженное растение и замульчируйте приствольный круг.

После пересадки растение на некоторое время нуждается в особом уходе, в частности, в регулярном поливе, профилактической обработке от вредителей и др.