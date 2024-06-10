Польза полыни для дачного участка: 3 главные причины, почему её собирают

Многие дачники и садоводы-любители уделяют особое внимание сбору и использованию полыни. Эта неприхотливая трава, обычно считающаяся сорняком, на самом деле может принести неоценимую пользу для дачного участка.
Основная причина, по которой дачники активно собирают и используют полынь - её уникальные инсектицидные свойства. Эфирные масла, содержащиеся в полыни, отпугивают множество вредных насекомых - от комаров и клещей до колорадских жуков и тли.
Достаточно разложить свежие или высушенные веточки полыни вокруг грядок, кустарников и деревьев - и вы надёжно защитите их от нашествия вредителей. Особенно ценно это средство для выращивания овощных, ягодных и плодовых культур.
Но на этом полезные свойства полыни не заканчиваются. Эта трава является прекрасным зелёным удобрением. При перекопке её в почву, полынь обогащает землю питательными веществами, улучшает её структуру и плодородие.
Более того, полынь способна подавлять рост нежелательных растений - сорняков. Вещества, которые выделяются в процессе её разложения, угнетают прорастание семян и развитие корневой системы других растений. Таким образом, полынь помогает содержать дачный участок в чистоте.
Многие дачники используют полынь и для лечения болезней растений. Настои и отвары из этой травы являются эффективным средством против грибковых инфекций, бактериозов и вирусных заболеваний.
И, конечно же, полынь широко применяется в народной медицине. Она обладает противовоспалительными, антисептическими и ранозаживляющими свойствами. Поэтому её применяют для лечения различных недугов у человека.
Так что не спешите считать полынь просто сорняком - это по-настоящему полезное и незаменимое растение для дачного участка!
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