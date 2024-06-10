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Польза полыни для дачного участка: 3 главные причины, почему её собирают

Почему опытные дачники так ценят полынь?

2:05
Садоводство » Цветы

Многие дачники и садоводы-любители уделяют особое внимание сбору и использованию полыни. Эта неприхотливая трава, обычно считающаяся сорняком, на самом деле может принести неоценимую пользу для дачного участка.

Почему опытные дачники так ценят полынь?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Основная причина, по которой дачники активно собирают и используют полынь - её уникальные инсектицидные свойства. Эфирные масла, содержащиеся в полыни, отпугивают множество вредных насекомых - от комаров и клещей до колорадских жуков и тли.

Достаточно разложить свежие или высушенные веточки полыни вокруг грядок, кустарников и деревьев - и вы надёжно защитите их от нашествия вредителей. Особенно ценно это средство для выращивания овощных, ягодных и плодовых культур.

Но на этом полезные свойства полыни не заканчиваются. Эта трава является прекрасным зелёным удобрением. При перекопке её в почву, полынь обогащает землю питательными веществами, улучшает её структуру и плодородие.

Более того, полынь способна подавлять рост нежелательных растений - сорняков. Вещества, которые выделяются в процессе её разложения, угнетают прорастание семян и развитие корневой системы других растений. Таким образом, полынь помогает содержать дачный участок в чистоте.

Многие дачники используют полынь и для лечения болезней растений. Настои и отвары из этой травы являются эффективным средством против грибковых инфекций, бактериозов и вирусных заболеваний.

И, конечно же, полынь широко применяется в народной медицине. Она обладает противовоспалительными, антисептическими и ранозаживляющими свойствами. Поэтому её применяют для лечения различных недугов у человека.

Так что не спешите считать полынь просто сорняком - это по-настоящему полезное и незаменимое растение для дачного участка!

 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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