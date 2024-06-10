Старая картошка - в дело! Как сделать компост из ненужных клубней

У каждого огородника рано или поздно возникает вопрос: "Что делать со старой, испорченной картошкой?". Выбросить жалко, да и вред природе наносить не хочется. Но есть отличное решение — превратить ненужный картофель в полезное органическое удобрение для ваших растений!
Старая картошка, которая стала мягкой, тёмной, стала просто непригодной для употребления в пищу. Но не спешите отправлять её на свалку! Этот картофельный "брак" может стать отличной основой для изготовления высокоэффективного и экологичного органического удобрения.
Нарезанные кусочки прошлогодней картошки отлично разлагаются, превращаясь в питательный компост для почвы. В процессе гниения картофель обогащает землю ценными питательными веществами — азотом, фосфором, калием, серой и другими микроэлементами.
Для того, чтобы превратить старую картошку в полезное удобрение, нужно всего лишь:
Через 2-3 месяца вы получите готовое к использованию ценное органическое удобрение. Его можно вносить под любые растения — от овощных культур до декоративных цветов.
Картофельный компост благотворно влияет на структуру и плодородие почвы, улучшает ее воздушный и водный режимы. Это настоящая находка для каждого садовода!
Не выбрасывайте старую картошку — приготовьте из неё отличное натуральное удобрение для своего участка.
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