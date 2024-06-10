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Почему важен выбор предшественников для клубники? Ответ - в этой статье

Какие предшественники нужны клубнике для отличного урожая?

2:09
Садоводство » Плодовые

Клубника - одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Но для того, чтобы получить по-настоящему богатый и качественный урожай этого растения, важно правильно подойти к вопросу севооборота. Выбор предшественника имеет ключевое значение для успешного выращивания клубники.

Какие предшественники нужны клубнике для отличного урожая?
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Какие растения лучше всего подходят в качестве предшественников клубники

Для оптимального развития и плодоношения клубнике необходима плодородная, рыхлая почва, богатая органикой и питательными веществами. Поэтому наилучшими предшественниками для неё являются:

  • бобовые культуры (горох, фасоль, соя, люпин). Они обогащают почву азотом, улучшают ее структуру и пористость;
  • зелёные удобрения (сидераты), особенно горчица, рапс, подсолнечник. Их заделка в грунт перед посадкой клубники великолепно удобряет и оздоравливает почву;
  • корнеплоды (морковь, свёкла, картофель). Они рыхлят землю и устраняют возможные патогены;
  • капустные (капуста, брокколи, кольраби). Также положительно влияют на плодородие и структуру почвы.

Каких предшественников клубнике лучше избегать

Для успешного выращивания и получения хорошего урожая клубники важно исключить размещение ее на участках, где ранее росли:

  • пасленовые культуры (томаты, картофель, баклажаны, перец). Они могут распространять общие для себя и клубники болезни;
  • злаковые растения (зерновые, кукуруза). Их корневая система сильно иссушает и уплотняет почву;
  • лук, чеснок, спаржа. Эти культуры также способствуют распространению болезней.

Важно также не высаживать клубнику на участках, где ранее произрастали травянистые сорняки. Их корневая система оставляет в земле вредные выделения, которые угнетают развитие клубники.

Соблюдая эти простые правила севооборота, вы сможете вырастить на своём участке действительно здоровые, урожайные кусты клубники!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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