Почему важен выбор предшественников для клубники? Ответ - в этой статье

Какие предшественники нужны клубнике для отличного урожая?

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Клубника - одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Но для того, чтобы получить по-настоящему богатый и качественный урожай этого растения, важно правильно подойти к вопросу севооборота. Выбор предшественника имеет ключевое значение для успешного выращивания клубники.

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Какие растения лучше всего подходят в качестве предшественников клубники

Для оптимального развития и плодоношения клубнике необходима плодородная, рыхлая почва, богатая органикой и питательными веществами. Поэтому наилучшими предшественниками для неё являются:

бобовые культуры (горох, фасоль, соя, люпин). Они обогащают почву азотом, улучшают ее структуру и пористость;

зелёные удобрения (сидераты), особенно горчица, рапс, подсолнечник. Их заделка в грунт перед посадкой клубники великолепно удобряет и оздоравливает почву;

корнеплоды (морковь, свёкла, картофель). Они рыхлят землю и устраняют возможные патогены;

капустные (капуста, брокколи, кольраби). Также положительно влияют на плодородие и структуру почвы.

Каких предшественников клубнике лучше избегать

Для успешного выращивания и получения хорошего урожая клубники важно исключить размещение ее на участках, где ранее росли:

пасленовые культуры (томаты, картофель, баклажаны, перец). Они могут распространять общие для себя и клубники болезни;

злаковые растения (зерновые, кукуруза). Их корневая система сильно иссушает и уплотняет почву;

лук, чеснок, спаржа. Эти культуры также способствуют распространению болезней.

Важно также не высаживать клубнику на участках, где ранее произрастали травянистые сорняки. Их корневая система оставляет в земле вредные выделения, которые угнетают развитие клубники.

Соблюдая эти простые правила севооборота, вы сможете вырастить на своём участке действительно здоровые, урожайные кусты клубники!