Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы

Паутинные клещи и тля — настоящее бедствие для садоводов и цветоводов. Эти вредители способны за короткое время нанести серьёзный урон растениям, ослабить их и даже погубить. Но бороться с ними можно без использования вредных химикатов — с помощью простого, доступного и эффективного народного средства.
Многие садоводы давно оценили преимущества использования апельсиновых корок в качестве природного средства защиты растений от вредителей. И оказалось, что этот продукт отлично справляется как с паутинными клещами, так и с тлей.
Дело в том, что в них содержатся особые вещества — лимонен и d-лимонен. Эти натуральные соединения обладают отличными инсектицидными свойствами и буквально "выводят" вредителей с растений. Кроме того, они абсолютно безвредны для самих растений и окружающей среды.
Для борьбы с этими вредителями применение корок апельсина предельно просто:
Регулярное применение апельсиновых корок (1 раз в 1-2 недели) надёжно защитит ваши растения от паутинных клещей и тли. Вредители не выдерживают воздействия летучих веществ, содержащихся в корках, и покидают растения.
Дополнительное преимущество этого метода — корки апельсина помимо инсектицидного действия еще и улучшают структуру и плодородие почвы, обогащая ее ценными органическими веществами.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.