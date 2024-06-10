Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы

Избавьтесь от паутинных клещей и тли с помощью апельсиновых корок

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Паутинные клещи и тля — настоящее бедствие для садоводов и цветоводов. Эти вредители способны за короткое время нанести серьёзный урон растениям, ослабить их и даже погубить. Но бороться с ними можно без использования вредных химикатов — с помощью простого, доступного и эффективного народного средства.

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Корки апельсина — природный инсектицид

Многие садоводы давно оценили преимущества использования апельсиновых корок в качестве природного средства защиты растений от вредителей. И оказалось, что этот продукт отлично справляется как с паутинными клещами, так и с тлей.

В чём секрет эффективности апельсиновых корок?

Дело в том, что в них содержатся особые вещества — лимонен и d-лимонен. Эти натуральные соединения обладают отличными инсектицидными свойствами и буквально "выводят" вредителей с растений. Кроме того, они абсолютно безвредны для самих растений и окружающей среды.

Как применять апельсиновые корки против паутинных клещей и тли

Для борьбы с этими вредителями применение корок апельсина предельно просто:

высушиваем корки и измельчаем их в мелкие кусочки или порошок;

равномерно рассыпаем получившийся "инсектицид" по поверхности почвы вокруг растений, которые хотим защитить;

можно также подсыпать немного корок непосредственно на пораженные листья и стебли.

Регулярное применение апельсиновых корок (1 раз в 1-2 недели) надёжно защитит ваши растения от паутинных клещей и тли. Вредители не выдерживают воздействия летучих веществ, содержащихся в корках, и покидают растения.

Дополнительное преимущество этого метода — корки апельсина помимо инсектицидного действия еще и улучшают структуру и плодородие почвы, обогащая ее ценными органическими веществами.