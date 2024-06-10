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Секрет сочных и крупных томатов: готовим лучшее натуральное удобрение в домашних условиях

Как получить больше урожая томатов: создаём идеальное удобрение

2:15
Садоводство » Овощи

Томаты - одни из самых любимых овощных культур дачников. Но для получения действительно крупных, сочных и вкусных плодов этим капризным растениям необходимо регулярно и правильно вносить питательные вещества.

Как получить больше урожая томатов: создаём идеальное удобрение
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В магазинах представлен широкий ассортимент различных удобрений для томатов. Однако большинство садоводов-огородников предпочитают использовать натуральные, самостоятельно приготовленные составы.

Удобрение для томатов

Предлагаем вашему вниманию рецепт простого, но очень эффективного удобрения для повышения урожайности и качества томатов.

Ингредиенты: 

  • 100 г дрожжей;
  • 50 г сахара;
  • 5 л воды.

Приготовление:

  • в тёплой воде (30-35°С) растворяем сахар и дрожжи. Перемешиваем до полного растворения;
  • даем смеси "забродить" в течение 2-3 дней. За это время она превратится в ароматный, питательный "дрожжевой чай";
  • процеживаем готовый состав, чтобы удалить осадок.

Как применять удобрение

Это натуральное дрожжевое удобрение применяйте для подкормки томатов в следующих случаях:

  • первое внесение - при пересадке рассады в открытый грунт. Поливаем каждый куст 0,5-1 л раствора;
  • последующие подкормки - 1-2 раза в месяц на протяжении всего периода вегетации. Используем 1 л на 1 кв.м грядки.

Дрожжевой "чай" обеспечит томаты сбалансированным питанием, необходимым для формирования мощной корневой системы и крупных, сочных плодов.

Преимущества домашнего удобрения

Такое натуральное удобрение имеет ряд преимуществ перед магазинными аналогами:

  • абсолютно безвредно для растений и окружающей среды;
  • обеспечивает томаты всеми необходимыми макро- и микроэлементами;
  • стимулирует активный рост и развитие растений;
  • повышает урожайность и качество плодов;
  • доступно и просто в приготовлении.

Попробуйте этот простой, но эффективный рецепт и получите на своем участке действительно крупные, сочные и вкусные томаты!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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