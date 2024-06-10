Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рисовый пудинг с сахаром и черносливом: очень вкусно
Правила перевозки бензина в автомобиле: что нужно знать
Дерматолог Охлопков назвал главные риски применения гигиенической помады
Как работает страховка РЖД: выплаты, риски и условия для пассажиров поездов
Блогера Марию Погребняк возмутили жрицы любви на ПМЭФ
Армия России уничтожила все украинские носители Storm Shadow — Су-24
Крупнейшие экономики мира прекращают финансирование сделок в угольной промышленности
Эксперты ответили, что значит поза для сна у кошек
В ПНИПУ оценили влияние примесей песка в нефти на отложения в трубах
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая

Как обеспечить морковь всеми необходимыми питательными веществами

2:28
Садоводство » Овощи

Морковь - одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых на дачных участках. Её сочные, сладкие корнеплоды богаты полезными веществами и витаминами. Но для получения действительно качественного урожая моркови необходимо правильно подкармливать растения.

Как обеспечить морковь всеми необходимыми питательными веществами
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Slickers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Что нужно моркови для хорошего роста

Морковь - довольно требовательная культура. Для формирования крупных, сочных корнеплодов ей необходим сбалансированный комплекс питательных веществ:

  • азот, который стимулирует развитие ботвы и листьев;
  • фосфор, отвечающий за рост корневой системы;
  • калий, укрепляющий иммунитет растений и повышающий их зимостойкость.

Также морковь нуждается в регулярном поступлении кальция, магния, серы, микроэлементов.

Правильные подкормки для сочной и сладкой моркови

Чтобы обеспечить растениям полноценное питание, лучше всего применять комплексные удобрения. Наиболее эффективные варианты:

1. органические подкормки

Перегной, компост, куриный помет, древесная зола - все эти натуральные удобрения богаты питательными веществами и микроэлементами, необходимыми моркови. Вносите их в почву перед посевом или периодически в виде мульчи.

2. минеральные удобрения

Минеральные комплексы, содержащие азот, фосфор и калий, стимулируют активный рост моркови. Подкармливайте растения такими составами 2-3 раза за сезон.

Также можно использовать и отдельные минеральные компоненты: сульфат калия, монофосфат калия, нитрат кальция.

3. микробиологические препараты

Для получения здоровых, сладких корнеплодов морковь нуждается и в достаточном количестве полезных микроорганизмов. Их можно внести в виде специальных биоудобрений, содержащих ризосферные бактерии и микоризные грибы.

Такие препараты насыщают почву необходимыми элементами питания и улучшают её структуру.

Важно! Вносите удобрения в строгом соответствии с рекомендациями, чтобы не навредить растениям. А также чередуйте разные виды подкормок, чтобы сбалансировать питание моркови.

Соблюдайте все необходимые агротехнические приёмы, и ваши морковные грядки будут щедро радовать вкусными и полезными корнеплодами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Важная подкормка смородины в июне
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Последние материалы
В ПНИПУ оценили влияние примесей песка в нефти на отложения в трубах
Гурченко была самокритичной и не считала себя самой талантливой актрисой
Как получить больше урожая томатов: создаём идеальное удобрение
Жительница Бангкока заразилась редкой легочной инфекцией, кормя голубей
Дочь Маргариты Тереховой сообщила, что актрису выписали из больницы
Кинологи объяснили, почему собака спит на месте хозяина
Как обеспечить морковь всеми необходимыми питательными веществами
Американские корпорации все больше сотрудничают с фрилансерами
Эксперты рассказали, как быстро проверить подлинность полиса ОСАГО
Почему не стоит включать кондиционер сразу после запуска двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников