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Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта

Это надёжные способы избавиться от слизней на участке

2:18
Садоводство » Вредители и болезни

Слизни — одни из самых ненавистных вредителей для садоводов и огородников. Эти мягкотелые моллюски могут нанести серьёзный урон растениям, буквально уничтожая их в считанные дни.

Это надёжные способы избавиться от слизней на участке
Фото: flickr.com by Becks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Но существует несколько действенных методов, которые помогут вам справиться с нашествием слизней и защитить свои посадки.

Один из самых простых и эффективных способов борьбы со слизнями — установка механических ловушек. Для этого нужно взять неглубокую ёмкость, наполнить её на 1/3 пивом или раствором приманки (например, из сухой молочной смеси, патоки и воды) и закопать в землю так, чтобы верх был вровень с поверхностью.

Слизни будут стремиться попасть в такую "западню", провалятся в неё и погибнут. Регулярно проверяйте ловушки и удаляйте поймавшихся моллюсков.

Этот метод удобен тем, что не требует использования химикатов и безопасен для других обитателей сада.

Альтернатива механическим ловушкам — применение натуральных отпугивающих средств. Самые эффективные из них:

  • древесная зола или измельченная скорлупа яиц. Рассыпая эти материалы вдоль грядок, вы создаёте своеобразный "колючий" барьер, который режет нежную кожу слизней, не давая им приближаться к растениям;
  • эфирные масла растений, такие как мята, лаванда или тимьян. Их сильный аромат отпугивает слизней;
  • обычная пищевая соль. Посыпая ей землю вокруг стеблей и листьев, вы заставляете слизней сворачивать с пути.

Ещё один действенный способ — применение биологического контроля слизней. Для этого можно использовать следующие натуральные "помощники":

  • ондатра. Этот зверек питается слизнями и улитками, поэтому его расселение на участке эффективно уничтожит вредителей;
  • чёрные дрозды. Эти птицы также с удовольствием поедают слизней, их можно привлечь, установив кормушки.
  • нематоды. Микроскопические черви-паразиты проникают внутрь слизней и убивают их. Их можно приобрести и внести в почву.

Используйте эти простые, но действенные методы борьбы со слизнями, и ваши растения будут в безопасности!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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