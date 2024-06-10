Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта

Слизни — одни из самых ненавистных вредителей для садоводов и огородников. Эти мягкотелые моллюски могут нанести серьёзный урон растениям, буквально уничтожая их в считанные дни.
Но существует несколько действенных методов, которые помогут вам справиться с нашествием слизней и защитить свои посадки.
Один из самых простых и эффективных способов борьбы со слизнями — установка механических ловушек. Для этого нужно взять неглубокую ёмкость, наполнить её на 1/3 пивом или раствором приманки (например, из сухой молочной смеси, патоки и воды) и закопать в землю так, чтобы верх был вровень с поверхностью.
Слизни будут стремиться попасть в такую "западню", провалятся в неё и погибнут. Регулярно проверяйте ловушки и удаляйте поймавшихся моллюсков.
Этот метод удобен тем, что не требует использования химикатов и безопасен для других обитателей сада.
Альтернатива механическим ловушкам — применение натуральных отпугивающих средств. Самые эффективные из них:
Ещё один действенный способ — применение биологического контроля слизней. Для этого можно использовать следующие натуральные "помощники":
Используйте эти простые, но действенные методы борьбы со слизнями, и ваши растения будут в безопасности!
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