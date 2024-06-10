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Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать

Бесполезные "средства" против медведки

2:40
Садоводство » Вредители и болезни

Медведка — одно из самых вредоносных насекомых для огородов и садов. Эти прожорливые подземные вредители способны серьёзно навредить корневой системе растений, что грозит гибелью всего урожая. Поэтому садоводы часто ищут способы борьбы с ними. Однако некоторые народные методы на самом деле бесполезны.

Бесполезные "средства" против медведки
Фото: commons.wikimedia.org by JorritvWamelimage is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ложные приманки

Многие дачники прибегают к использованию различных приманок для медведок: кусочки картофеля, мясо, хлеб и другие продукты. Считается, что медведки будут поедать их и гибнуть. Однако на практике это не работает.

Медведки предпочитают питаться корнями и клубнями растений, и такие ложные приманки не могут заинтересовать их. Кроме того, они могут привлечь других вредителей, таких как кроты или крысы, которые также наносят урон корням. Поэтому не стоит тратить время и силы на эту бесполезную меру.

Соседство с растениями-отпугивателями

Ещё один популярный способ борьбы с медведками — высаживать рядом с огородными культурами растения-репелленты, например, бархатцы, бузину или лук. Считается, что их сильный запах будет отпугивать этих вредителей.

Однако многочисленные исследования показывают, что такой метод абсолютно неэффективен. Медведки не реагируют на запахи растений и продолжают активно повреждать корни культур, даже если рядом растут предполагаемые "отпугиватели".

Народные способы травления

Среди народных средств борьбы с медведками распространены способы их отравления. Например, использование гранул карбофоса или разбрасывание вдоль грядок сухих порошков, таких как мел, сода или гашеная известь.

Однако данные методы не только малоэффективны, но и небезопасны. Химические вещества могут нанести вред почве и другим обитателям огорода, а также самим растениям. Кроме того, медведки достаточно устойчивы к действию многих ядохимикатов.

Вместо этих бесполезных методов лучше использовать проверенные способы борьбы с медведками:

  • механическая защита корней растений с помощью сеток, бордюров или ловчих канавок;
  • биологический контроль при помощи энтомофагов-паразитов;
  • выращивание нематод, паразитирующих на медведках;
  • применение эффективных инсектицидных препаратов.

Не тратьте свое время и силы на бесполезные народные средства. Используйте проверенные и действенные методы борьбы с этим опасным вредителем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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