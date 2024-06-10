Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка

Эти растения не дадут клещам обосноваться на вашем участке

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клещи — это настоящее бедствие для многих дачников. Эти маленькие кровососущие паразиты могут причинить немало вреда: от укусов и боли до опасных инфекционных заболеваний. К счастью, есть надёжный способ защитить свой участок от клещей с помощью определённых растений.

Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Душица

Этот ароматный многолетник выделяет эфирные масла, которые отпугивают клещей. Достаточно разместить несколько кустиков душицы вдоль границ участка или дорожек, чтобы создать надежный защитный барьер.

Кроме того, душица обладает массой полезных свойств: её можно заваривать в виде чая, использовать в качестве приправы к блюдам и даже в лечебных целях. Так что этот природный репеллент будет приносить двойную пользу.

Мята

Ещё один незаменимый защитник от клещей — мята. Этот неприхотливый многолетник легко размножается и быстро разрастается, образуя плотные заросли. Его резкий, пряный аромат крайне неприятен для клещей.

Можно высадить несколько кустиков мяты вблизи дорожек, дома и других мест повышенного риска. Также эффективно растереть листья мяты по периметру участка — их запах будет отпугивать паразитов.

Полынь

Полынь — ещё одно растение, чей запах губительно действует на клещей. Это неприхотливое многолетнее травянистое растение с серебристо-серыми листьями.

Растения полыни можно высаживать по краям участка, особенно возле дорожек и мест отдыха. Их запах будет создавать вокруг своеобразный "пояс безопасности", который защитит вас от нашествия клещей.

Чеснок

Чеснок — универсальный помощник в борьбе с вредителями, в том числе и с клещами. Его сильный специфический запах отпугивает практически всех кровососущих паразитов.

Посадите несколько чесночных кустов по периметру участка. Также можно раздавить несколько зубчиков и разложить их по тропинкам — этого будет вполне достаточно, чтобы клещи обошли ваш участок стороной.

Стоит отметить, что эти растения служат исключительно в качестве природного репеллента. Для полной защиты от клещей рекомендуется применять и другие меры профилактики.