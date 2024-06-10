Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка

Клещи — это настоящее бедствие для многих дачников. Эти маленькие кровососущие паразиты могут причинить немало вреда: от укусов и боли до опасных инфекционных заболеваний. К счастью, есть надёжный способ защитить свой участок от клещей с помощью определённых растений.
Этот ароматный многолетник выделяет эфирные масла, которые отпугивают клещей. Достаточно разместить несколько кустиков душицы вдоль границ участка или дорожек, чтобы создать надежный защитный барьер.
Кроме того, душица обладает массой полезных свойств: её можно заваривать в виде чая, использовать в качестве приправы к блюдам и даже в лечебных целях. Так что этот природный репеллент будет приносить двойную пользу.
Ещё один незаменимый защитник от клещей — мята. Этот неприхотливый многолетник легко размножается и быстро разрастается, образуя плотные заросли. Его резкий, пряный аромат крайне неприятен для клещей.
Можно высадить несколько кустиков мяты вблизи дорожек, дома и других мест повышенного риска. Также эффективно растереть листья мяты по периметру участка — их запах будет отпугивать паразитов.
Полынь — ещё одно растение, чей запах губительно действует на клещей. Это неприхотливое многолетнее травянистое растение с серебристо-серыми листьями.
Растения полыни можно высаживать по краям участка, особенно возле дорожек и мест отдыха. Их запах будет создавать вокруг своеобразный "пояс безопасности", который защитит вас от нашествия клещей.
Чеснок — универсальный помощник в борьбе с вредителями, в том числе и с клещами. Его сильный специфический запах отпугивает практически всех кровососущих паразитов.
Посадите несколько чесночных кустов по периметру участка. Также можно раздавить несколько зубчиков и разложить их по тропинкам — этого будет вполне достаточно, чтобы клещи обошли ваш участок стороной.
Стоит отметить, что эти растения служат исключительно в качестве природного репеллента. Для полной защиты от клещей рекомендуется применять и другие меры профилактики.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.