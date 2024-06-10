Народные секреты ухода за комнатными растениями: простые и действенные средства

Комнатное цветоводство по-народному: 4 лучших натуральных средства для ухода

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатные растения радуют нас своей красотой и благоприятно влияют на микроклимат в помещении. Чтобы они долго оставались здоровыми и ухоженными, можно воспользоваться некоторыми проверенными народными средствами.

Фото: unsplash.com by Giulia Bertelli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гречневая каша против вредителей

Гречневая каша — отличное народное средство в борьбе с различными вредителями комнатных растений, такими как паутинный клещ, трипсы и щитовки.

Для этого необходимо просто высыпать остывшую гречневую кашу на верхний слой почвы в горшке. Запах и структура каши отпугивают насекомых-вредителей. Повторять процедуру стоит раз в 1-2 месяца.

Чай для красоты листьев

Чтобы листья комнатных растений приобрели сочный насыщенный цвет и блеск, можно периодически поливать их слабым раствором чёрного или зелёного чая.

Для приготовления такого "чайного удобрения" заварите 1 ч. л. чая в стакане горячей воды, дайте настояться 15-20 минут и процедите. Остывший раствор тщательно распылите на листья.

Это средство богато полезными микроэлементами, которые улучшают обмен веществ в растениях и нормализуют pH почвы.

Мыльный раствор против насекомых

Мыльный раствор — простой и безопасный способ избавиться от вредных насекомых на комнатных растениях. Разведите в литре теплой воды 1 ст. л. детского мыла.

Тщательно обработайте раствором все части растения, особенно нижнюю сторону листьев, где чаще всего прячутся вредители. Повторите процедуру через неделю.

Мыло обезвоживает и уничтожает мягкотелых насекомых, таких как тля, паутинный клещ и щитовки.

Крепкий чай для корней

Для улучшения роста и развития комнатных растений рекомендуется поливать их раствором крепкого чёрного или зелёного чая. Настой богат танинами и другими полезными веществами.

Залейте 2 ст. л. сухого чая стаканом кипятка, дайте настояться около получаса и процедите. Остывшим раствором полейте землю в горшке. Это средство отлично стимулирует корневую систему.