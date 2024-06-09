Как предотвратить поражение земляники и яблок грибковыми болезнями

Спасаем землянику и яблоки от распространенных грибковых болезней

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Серая гниль земляники и плодовая гниль яблок — это распространённые грибковые заболевания, которые способны нанести серьёзный урон урожаю. Как защитить ваши ягоды и плоды от этих болезней?

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Серая гниль земляники

Эта опасная болезнь поражает листья, цветы и ягоды земляники, вызывая их загнивание и преждевременное увядание. Поражённые ягоды покрываются серым плесневым налетом.

Для профилактики и борьбы с серой гнилью рекомендуется:

обрабатывать землянику 1%-ным раствором марганцовки или бордоской жидкостью в период цветения и созревания ягод. Это препятствует заражению;

регулярно убирать опавшие, больные и загнившие листья и ягоды, не оставляя их в грядках;

обеспечить хороший воздухообмен и освещенность посадок, не допускать загущения кустов;

проводить влагозарядковые поливы, но избегать застоя влаги;

мульчировать приствольные круги толстым слоем органики.

Плодовая гниль яблок

Эта болезнь поражает плоды яблони на всех стадиях их созревания. Сначала на них появляются бурые пятна, которые постепенно увеличиваются, и яблоки загнивают.

Для защиты от плодовой гнили рекомендуются следующие меры:

опрыскивать деревья 1%-ным раствором бордоской жидкости в период цветения и созревания плодов;

регулярно убирать и уничтожать опавшие, повреждённые и гнилые яблоки.

проводить санитарную обрезку деревьев, вырезая сухие, поврежденные и больные ветви;

осенью тщательно очистить штамбы и скелетные ветви от отслаивающейся коры;

весной побелить стволы и ветви деревьев известково-сернистой побелкой.

Не пренебрегайте профилактическими обработками — это позволит минимизировать риск заболевания земляники и яблонь.

При первых признаках болезней немедленно принимайте меры, чтобы защитить свой урожай. Своевременные действия помогут сохранить плоды в отличном состоянии и получить богатый урожай!