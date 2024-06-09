Как предотвратить поражение земляники и яблок грибковыми болезнями
Спасаем землянику и яблоки от распространенных грибковых болезней
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Серая гниль земляники и плодовая гниль яблок — это распространённые грибковые заболевания, которые способны нанести серьёзный урон урожаю. Как защитить ваши ягоды и плоды от этих болезней?
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Серая гниль земляники
Эта опасная болезнь поражает листья, цветы и ягоды земляники, вызывая их загнивание и преждевременное увядание. Поражённые ягоды покрываются серым плесневым налетом.
Для профилактики и борьбы с серой гнилью рекомендуется:
- обрабатывать землянику 1%-ным раствором марганцовки или бордоской жидкостью в период цветения и созревания ягод. Это препятствует заражению;
- регулярно убирать опавшие, больные и загнившие листья и ягоды, не оставляя их в грядках;
- обеспечить хороший воздухообмен и освещенность посадок, не допускать загущения кустов;
- проводить влагозарядковые поливы, но избегать застоя влаги;
- мульчировать приствольные круги толстым слоем органики.
Плодовая гниль яблок
Эта болезнь поражает плоды яблони на всех стадиях их созревания. Сначала на них появляются бурые пятна, которые постепенно увеличиваются, и яблоки загнивают.
Для защиты от плодовой гнили рекомендуются следующие меры:
- опрыскивать деревья 1%-ным раствором бордоской жидкости в период цветения и созревания плодов;
- регулярно убирать и уничтожать опавшие, повреждённые и гнилые яблоки.
- проводить санитарную обрезку деревьев, вырезая сухие, поврежденные и больные ветви;
- осенью тщательно очистить штамбы и скелетные ветви от отслаивающейся коры;
- весной побелить стволы и ветви деревьев известково-сернистой побелкой.
Не пренебрегайте профилактическими обработками — это позволит минимизировать риск заболевания земляники и яблонь.
При первых признаках болезней немедленно принимайте меры, чтобы защитить свой урожай. Своевременные действия помогут сохранить плоды в отличном состоянии и получить богатый урожай!
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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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