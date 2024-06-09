Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Народное средство против главных врагов огурцов

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

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Мучнистая роса

Это грибковое заболевание, при котором на листьях и стеблях появляется белый мучнистый налёт. Больные растения постепенно угнетаются, снижая продуктивность и качество плодов.

Чтобы справиться с мучнистой росой, достаточно протереть поражённые части растений ватным тампоном, смоченным в 2-3%-ном растворе зелёнки. Это препятствует дальнейшему распространению грибка и оздоравливает растение.

Обработку лучше проводить в сухую погоду, повторяя её каждые 7-10 дней. Особое внимание уделите нижней стороне листьев, где болезнь развивается наиболее активно.

Прикорневая гниль

Эта болезнь поражает основание стебля и корни огурцов, вызывая их загнивание. Внешне пораженные растения вянут, желтеют и отмирают.

Для профилактики и лечения прикорневой гнили используйте 5%-ный раствор зеленки. Тщательно пролейте им нижнюю часть стебля и прикорневую зону. Также полезно опрыскать всю надземную часть растения.

Такая обработка оказывает антибактериальное и противогрибковое действие, останавливая развитие болезни. Повторяйте процедуру через каждые 2 недели в течение всего вегетационного периода.

Дополнительные меры профилактики

Помимо лечебных обработок зеленкой, для предотвращения мучнистой росы и прикорневой гнили рекомендуется:

регулярно удалять поражённые листья и побеги;

обеспечивать хороший воздухообмен и освещённость посадок;

соблюдать севооборот и избегать уплотнения почвы;

вносить в почву древесную золу или известь для повышения pH;

использовать устойчивые сорта и гибриды огурцов.

Зелёнка - это универсальное, безопасное и очень эффективное народное средство в борьбе с распространенными болезнями огурцов. Применяя его своевременно, вы сможете сохранить ваш урожай!