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Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Народное средство против главных врагов огурцов

2:21
Садоводство » Вредители и болезни

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic

Мучнистая роса

Это грибковое заболевание, при котором на листьях и стеблях появляется белый мучнистый налёт. Больные растения постепенно угнетаются, снижая продуктивность и качество плодов.

Чтобы справиться с мучнистой росой, достаточно протереть поражённые части растений ватным тампоном, смоченным в 2-3%-ном растворе зелёнки. Это препятствует дальнейшему распространению грибка и оздоравливает растение.

Обработку лучше проводить в сухую погоду, повторяя её каждые 7-10 дней. Особое внимание уделите нижней стороне листьев, где болезнь развивается наиболее активно.

Прикорневая гниль

Эта болезнь поражает основание стебля и корни огурцов, вызывая их загнивание. Внешне пораженные растения вянут, желтеют и отмирают.

Для профилактики и лечения прикорневой гнили используйте 5%-ный раствор зеленки. Тщательно пролейте им нижнюю часть стебля и прикорневую зону. Также полезно опрыскать всю надземную часть растения.

Такая обработка оказывает антибактериальное и противогрибковое действие, останавливая развитие болезни. Повторяйте процедуру через каждые 2 недели в течение всего вегетационного периода.

Дополнительные меры профилактики

Помимо лечебных обработок зеленкой, для предотвращения мучнистой росы и прикорневой гнили рекомендуется:

  • регулярно удалять поражённые листья и побеги;
  • обеспечивать хороший воздухообмен и освещённость посадок;
  • соблюдать севооборот и избегать уплотнения почвы;
  • вносить в почву древесную золу или известь для повышения pH;
  • использовать устойчивые сорта и гибриды огурцов.

Зелёнка - это универсальное, безопасное и очень эффективное народное средство в борьбе с распространенными болезнями огурцов. Применяя его своевременно, вы сможете сохранить ваш урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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