Опадают плоды у сливы: рассказываем о самых частых причинах и путях решения проблемы

Часто садоводы сталкиваются с опаданием сливы. Есть несколько основных причин.
Недостаточный полив. Слива нуждается в регулярном и обильном поливе, особенно в период созревания плодов, чтобы избежать мелких плодов и их опадания.
Правильное питание. Удобрение сливы перед цветением, в период налива плодов и после сбора урожая помогает сохранить больше плодов на дереве.
Проблемы с опылением. Чтобы увеличить урожайность, сажайте рядом сорта, которые опыляют друг друга.
Борьба с вредителями. Регулярная обработка от вредителей, таких как сливовая плодожорка, помогает сохранить плоды на деревьях.
Непреодолимые причины. В случае сильных заморозков зимой придётся ждать следующего сезона для получения хорошего урожая.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.