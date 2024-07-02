Опадают плоды у сливы: рассказываем о самых частых причинах и путях решения проблемы

Почему могут опадать плоды у сливы?

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Часто садоводы сталкиваются с опаданием сливы. Есть несколько основных причин.

Фото: creativecommons.org by Glysiak, CC BY-SA 1.0

Недостаточный полив. Слива нуждается в регулярном и обильном поливе, особенно в период созревания плодов, чтобы избежать мелких плодов и их опадания.

Правильное питание. Удобрение сливы перед цветением, в период налива плодов и после сбора урожая помогает сохранить больше плодов на дереве.

Проблемы с опылением. Чтобы увеличить урожайность, сажайте рядом сорта, которые опыляют друг друга.

Борьба с вредителями. Регулярная обработка от вредителей, таких как сливовая плодожорка, помогает сохранить плоды на деревьях.

Непреодолимые причины. В случае сильных заморозков зимой придётся ждать следующего сезона для получения хорошего урожая.