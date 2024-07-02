Избавляемся от тли на сливе простыми приёмами: эти средства эффективны в борьбе с вредителем

Тля часто поражает сливу. Об этом говорят сухие листья на деревьях. Вот что поможет в борьбе с вредителем.
Агротехника
Регулярная уборка в саду помогает предотвратить заражение тлёй. Осенью и весной следует убирать опавшие листья и перекапывать почву в приствольном кругу. Также важно регулярно пропалывать сорняки, чтобы не давать им разрастаться.
Ловчий пояс
Тлю на сливу переносят муравьи, поэтому избавление от них с помощью ловчего пояса – первоочередная задача. Этот пояс легко сделать из старого мешка или плёнки, обмотав его вокруг ствола на высоте 30 см от поверхности почвы и намазав сверху солидолом. Таким образом, муравьи не смогут подняться к дереву и заразить его тлёй.
Народные средства
Табачная пыль, настой полыни, древесная зола с хозяйственным мылом, нашатырный спирт, кальцинированная сода и льняное масло – все эти средства помогают бороться с тлёй. Однако их действие не очень долговечно, поэтому через две недели может потребоваться обработка сливы более сильными препаратами.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.