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Избавляемся от тли на сливе простыми приёмами: эти средства эффективны в борьбе с вредителем

Как избавиться от тли на сливе?

1:12
Садоводство » Вредители и болезни

Тля часто поражает сливу. Об этом говорят сухие листья на деревьях. Вот что поможет в борьбе с вредителем. 

Как избавиться от тли на сливе?
Фото: commons.wikimedia.org by XIIIfromTOKYO, CC BY-SA 3.0

Агротехника

Регулярная уборка в саду помогает предотвратить заражение тлёй. Осенью и весной следует убирать опавшие листья и перекапывать почву в приствольном кругу. Также важно регулярно пропалывать сорняки, чтобы не давать им разрастаться.

Ловчий пояс

Тлю на сливу переносят муравьи, поэтому избавление от них с помощью ловчего пояса – первоочередная задача. Этот пояс легко сделать из старого мешка или плёнки, обмотав его вокруг ствола на высоте 30 см от поверхности почвы и намазав сверху солидолом. Таким образом, муравьи не смогут подняться к дереву и заразить его тлёй.

Народные средства

Табачная пыль, настой полыни, древесная зола с хозяйственным мылом, нашатырный спирт, кальцинированная сода и льняное масло – все эти средства помогают бороться с тлёй. Однако их действие не очень долговечно, поэтому через две недели может потребоваться обработка сливы более сильными препаратами.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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