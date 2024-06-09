Клумба без особых хлопот: эти 4 цветка сеются самосевом

4 отличных растения, которые сеются самосевом

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хотите превратить свою дачу в место отдыха, где можно наслаждаться красотой без лишних забот? Вот подборка из 4 прекрасных растений, которые сеются самосевом.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Львиный зев

Разноцветные цветы этого растения появляются рано и держатся до поздней осени. Они выглядят эффектно, идеально подходят для цветников и прекрасно смотрятся в букетах. Их высота может достигать от 60 до 100 см.

Незабудка

Эти милые маленькие цветочки создадут деревенский колорит в вашем саду. Неприхотливы и подходят для клумб и горок. Они бывают не только голубыми, но и розовыми или белыми. Высота их составляет до 30 см.

Космея

Эти "космические ромашки" — прекрасный выбор для вашего сада. Их яркие цвета и четкие формы придадут уникальный вид вашему участку. Они цветут с июня до поздней осени и приносят красоту на несколько лет.

Календула

Это растение не только красиво выглядит, но и обладает лечебными свойствами, а еще оно хорошо сдерживает рост сорняков.