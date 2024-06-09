Клумба без особых хлопот: эти 4 цветка сеются самосевом

Хотите превратить свою дачу в место отдыха, где можно наслаждаться красотой без лишних забот? Вот подборка из 4 прекрасных растений, которые сеются самосевом.
Львиный зев
Разноцветные цветы этого растения появляются рано и держатся до поздней осени. Они выглядят эффектно, идеально подходят для цветников и прекрасно смотрятся в букетах. Их высота может достигать от 60 до 100 см.
Незабудка
Эти милые маленькие цветочки создадут деревенский колорит в вашем саду. Неприхотливы и подходят для клумб и горок. Они бывают не только голубыми, но и розовыми или белыми. Высота их составляет до 30 см.
Космея
Эти "космические ромашки" — прекрасный выбор для вашего сада. Их яркие цвета и четкие формы придадут уникальный вид вашему участку. Они цветут с июня до поздней осени и приносят красоту на несколько лет.
Календула
Это растение не только красиво выглядит, но и обладает лечебными свойствами, а еще оно хорошо сдерживает рост сорняков.
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