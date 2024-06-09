В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая

В июне луку необходимы азот, кальций, фосфор и калий. Древесная зола идеальна для этой культуры.
Зола — это естественное удобрение, совершенно безопасное как для растений, так и для человека. Она не уступает готовым препаратам. Кроме того, использование древесной золы на вашем участке поможет избавиться от насекомых-вредителей.
Возьмите 1-2 столовые ложки золы на каждый литр воды. Это примерное соотношение, которое можно корректировать в зависимости от состояния почвы и потребностей растений.
Растворите золу в ведре воды, хорошо перемешав. Дайте раствору настояться несколько часов или даже ночь, чтобы зола хорошо растворилась.
Полейте полученным раствором луковицы, обильно увлажняя почву вокруг них.
Зола содержит калий и другие микроэлементы, которые могут быть полезны для здоровья растений. Однако не переусердствуйте с ее количеством, чтобы избежать излишка минеральных элементов в почве.
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