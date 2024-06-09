Пионы не цветут по нескольким причинам: рассказываем, почему они могут лишь набирать зелёную массу

Несколько причин отсутствия цветения пионов

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Июнь — время, когда пионы расцветают. Эти великолепные цветы красуются как на дачах, так и в городских парках, а также становятся главным украшением букетов. Однако иногда бывает так, что пионы не цветут или дают слабые бутоны, не соответствующие вашим ожиданиям. В чем причина и что делать в этой ситуации? Давайте разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org. by Mulhouseville is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Заболевание пиона. Когда растение болеет, оно не может обильно цвести.

Если на листьях пиона появляются бурые пятна или подозрительный налёт, это может быть признаком болезней, таких как лемуан, вертицеллез или мучнистая роса. В таком случае необходимо срочно обработать растение фунгицидами. Поскольку грибковые инфекции могут распространиться и на бутоны, цветы могут либо не расцвести, либо быть слабыми и непривлекательными.

2. Пион подвергается нападению вредителей. Когда растение становится добычей для вредителей, оно теряет способность к цветению.

Некоторые насекомые питаются бутонами, другие просто угнетают растение. Среди таких вредителей могут быть тли, нематоды и другие. Если вы заметили на растении ползающих насекомых, кроме пчёл, их необходимо немедленно уничтожить, чтобы они не уничтожили красоту пионов.

3. Пион не получает достаточно питательных веществ

Пиону может не хватать полезных элементов, особенно если вокруг него растут другие культуры, потребляющие много ресурсов. Если вы не удобряете пион, попробуйте начать это делать и обильнее поливать.

4. Пион получает слишком много питательных веществ

В этом случае пион может образовать огромный куст с обильными листьями, но не будет образовывать бутоны. Если вы переусердствуете с удобрениями, попробуйте уменьшить их количество и следите за составом смесей.

Пионы цветут лучше в слабокислой или слегка щелочной почве. Перед образованием бутона часто используют известь или доломитовую муку для нейтрализации почвы.

Также рекомендуются народные средства для подкормки во время образования бутонов:

Древесная зола: стакан золы внесенный неглубоко в приствольный круг и обильный полив, или растворенный в ведре воды и полив куста.

Дрожжи с сахаром: настаивание на ночь сухих дрожжей и стакана сахара с двумя литрами воды, процеженное и добавленное в ведро воды, хватит для одного взрослого куста.