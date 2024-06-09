Удаляем пень с участка без выкорчёвывания: залейте его этим порошком - легко избавитесь от куска дерева

Как удалить пень с участка при помощи медного купороса?

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Удаление пня — не самая простая задача. В редких случаях можно обойтись силой пары рук, однако чаще всего придётся прибегнуть к помощи специалистов и специальной техники, чтобы избавиться от остатков некогда мощного растения. Но есть способы, позволяющие избежать корчевания. В помощь дачникам приходят так называемые "химические" методы.

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Один из таких способов — использование медного или железного купороса. Эти вещества могут быть внесены в отверстия в пне диаметром 5-8 мм и глубиной 5-10 см вместо селитры с мочевиной. Медь и железо подавляют жизнедеятельность внутри пня. Этот процесс может занять как минимум 2 года.

После этого пень нужно будет выкопать лопатой, обложить дровами и сжечь. Важно помнить, что использование купоросов запрещено вблизи металлических труб, их применение также может негативно отразиться на соседних растениях в радиусе 3-5 метров.