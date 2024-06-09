Заряжаем крыжовник на активный налив ягод: во 2 половине июня обязательно проведите эту подкормку

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Чем важно подкормить крыжовник во 2 половине июня?

1:34
Садоводство » Советы

В середине июня в центральной части России на кустах крыжовника уже можно заметить сформированные плоды, что указывает на необходимость подкормки кустов калием и фосфором. Недостаток этих элементов может негативно сказаться на количестве и качестве урожая.

Чем важно подкормить крыжовник во 2 половине июня?
Фото: крыжовник by Kpjas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Опытные садоводы в это время рекомендуют несколько видов подкормки. Один из них - полив кустов крыжовника раствором на основе золы.

Древесная зола является органическим известковым удобрением, содержащим кальций, калий, фосфор, магний, кремний и другие микроэлементы, необходимые для развития культурных растений. Рецепт зольного настоя прост: три литра золы настаиваются в 10 литрах воды в течение суток. Затем 1 литр этого настоя добавляется в 10-литровую емкость с водой.

Также крыжовник рекомендуется подкармливать настоем коровяка. Для этого 1 литр коровяка разводится в 10 литрах воды и настаивается в течение трех дней. Затем этот настой добавляется при поливе кустов под корень.

Нужно помнить, что крыжовник не переносит внесения свежего навоза, что может привести к уменьшению урожая. Подкормка культуры свежим навозом должна быть исключена.

Для июньской подкормки также подходит куриный помёт. 1 литр помёта на 15 литров воды настаивается неделю, после чего добавляется при поливе кустов под корень.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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