От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет

Как избавиться от мучнистой росы на крыжовнике?

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Серо-белый налёт на ягодах крыжовника является явным признаком тяжёлого заболевания, известного как мучнистая роса. Постепенно белёсый цвет становится тёмно-серым или даже коричневым.

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Эта грибковая инфекция пришла к нам из Америки, как и многие другие вредители, и поэтому называется "американской мучнистой росой". Она представляет серьёзную опасность, так как быстро поражает весь кустарник.

Настой древесной золы поможет избавиться от налёта. Для этого заливаем 5 килограммов золы 10 литрами крутого кипятка и оставляем на ночь. Утром процеживаем и обрабатываем кусты, расходуя примерно 1-2 литра на куст. Таким же настоем можно обработать и виноград, смородину от мучнистой росы и даже кабачки.

Не рекомендую использовать соду (как пищевую, так и кальцинированную), так как это может причинить непоправимый вред почве.

Существует множество дешёвых химически синтезированных препаратов. Однако, когда на кустах уже весят большие ягоды, не стоит их применять, учитывая наличие безопасных средств борьбы.