После отцветания пуансеттии — обязательно: нужно провести важную процедуру для будущего цветения

Что делать с пуансеттией после цветения?

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

После отцветания пуансеттии многие оказываются в замешательстве, не зная, что делать с растением дальше. Однако всё просто: чтобы подготовить его к следующему цветению, достаточно обрезать растение на высоту 12-15 см и поместить его в прохладное, затенённое место на период покоя, который длится примерно 6-7 недель.

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Важно изредка увлажнять землю в горшке пуансеттии, чтобы предотвратить её пересыхание. Если растение продолжает активно расти после цветения, иногда бывает лучше отложить обрезку на некоторое время. Однако, чтобы сохранить красивые цветы, рекомендуется регулярно обрезать растение, поскольку цветки появляются преимущественно на молодых побегах.

Пересадка пуансеттии после покупки или в период цветения не является проблемой, особенно если растение требует этого из-за повреждённого горшка или некачественной почвы.

Помните, что для цветения пуансеттии необходим короткий световой день. Скрытие растения в тёмном помещении с 18:00 до 8:00 в течение сентября-октября поможет достичь желаемого цветения.