Каланхоэ будет всегда напоминать красивый миниатюрный букет: обязательно проводите эти процедуры

Каланхоэ напоминает миниатюрный букет. Многих особенно привлекают красные цветы этого растения.
Каланхоэ — это суккулентное растение, которое не требует частых поливов. Перед тем, как полить, необходимо дать земле в горшке хорошо просохнуть. Оптимальная почва для него — слабокислая.
Для подкармливания каланхоэ идеально использовать удобрения для кактусов и суккулентов.
После цветения каланхоэ рекомендуется подкармливать его, чтобы продлить этот процесс. Обрежьте растения, чтобы стимулировать рост боковых побегов и обеспечить компактность куста.
Важно помнить, что обильное цветение может привести к появлению воздушных корешков, из которых можно получить черенки для размножения. Посадив несколько черенков в горшок и обеспечив им правильный уход, через несколько месяцев можно ожидать нового цветения.
Важно обеспечить каланхоэ достаточным количеством света, особенно в зимний период, когда дни короткие. Для формирования цветочных почек требуются короткие дни и прохладная температура окружающего воздуха, что делает его цветение более долгим и обильным.
Итак, вместо того чтобы выбрасывать растение после цветения, можно омолодить его, выращивая новые растения из черенков.
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