Каланхоэ будет всегда напоминать красивый миниатюрный букет: обязательно проводите эти процедуры

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Как ухаживать за каланхоэ для получения красивого кустика?

1:26
Садоводство » Комнатные цветы

Каланхоэ напоминает миниатюрный букет. Многих особенно привлекают красные цветы этого растения.

Как ухаживать за каланхоэ для получения красивого кустика?
Фото: commons.wikimedia.org by PEAK99, CC BY 3.0

Каланхоэ — это суккулентное растение, которое не требует частых поливов. Перед тем, как полить, необходимо дать земле в горшке хорошо просохнуть. Оптимальная почва для него — слабокислая.

Для подкармливания каланхоэ идеально использовать удобрения для кактусов и суккулентов.

После цветения каланхоэ рекомендуется подкармливать его, чтобы продлить этот процесс. Обрежьте растения, чтобы стимулировать рост боковых побегов и обеспечить компактность куста.

Важно помнить, что обильное цветение может привести к появлению воздушных корешков, из которых можно получить черенки для размножения. Посадив несколько черенков в горшок и обеспечив им правильный уход, через несколько месяцев можно ожидать нового цветения.

Важно обеспечить каланхоэ достаточным количеством света, особенно в зимний период, когда дни короткие. Для формирования цветочных почек требуются короткие дни и прохладная температура окружающего воздуха, что делает его цветение более долгим и обильным.

Итак, вместо того чтобы выбрасывать растение после цветения, можно омолодить его, выращивая новые растения из черенков.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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