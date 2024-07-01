Погреб не понадобится: рассказываем, как можно хранить овощи и фрукты зимой

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Как хранить корнеплоды без погреба?

4:06
Садоводство » Советы

Некоторые корнеплоды, например морковь, можно хранить зимой прямо в саду, просто покрыв их толстым слоем мульчи. Однако этот метод может быть не очень удобным. Хранение корнеплодов в песке в закрытом помещении не только является эффективным решением для сокращения отходов, но и помогает экономить энергию, деньги и обеспечивать получение вкусной и высококачественной продукции на долгие месяцы вперёд — полностью устраняя необходимость в погребе для корнеплодов!

Как хранить корнеплоды без погреба?
Фото: commons.wikimedia.org by Rene Cortin, CC BY-SA 4.0

Овощи, которые исключительно хорошо хранятся в песке, — это репа, свёкла, брюква, морковь, пастернак, сальси, имбирь, лук и зимний редис. Фрукты с твёрдой мякотью, такие как яблоки и груши, также хорошо хранятся в песке.

Температура. Корнеплодам требуется холод и влага при хранении в песке. Их лучше всего хранить при температуре от 0 до 4 градусов тепла при относительной влажности от 90 до 95 процентов. Высокая влажность помогает уберечь морковь и другие овощи от сморщивания. Яблокам и грушам требуются такие же низкие температуры при относительной влажности 80-90 процентов.

Контейнер. Используйте картонные или деревянные ящики, поставленные с земли на поддоны. Подойдут и пластиковые ящики для хранения.

Помещение, в котором вы храните овощи, должно быть неотапливаемым, закрытым и хорошо утеплённым. Если у вас есть подвал, его угол или кладовку можно легко переоборудовать в погреб для корнеплодов. Если у вас нет подвала, вы можете использовать внутренний угол неотапливаемого гаража или сарая для хранения в прохладные месяцы, пока температура не опускается ниже нуля.

Тип песка. После того, как вы выбрали подходящее место для хранения корнеплодов, вам понадобится песок. Если в помещении недостаточно влажно, вы можете насыпать немного песка в ведро, смочить его из пульверизатора водой и равномерно распределить влагу, перемешивая песок руками перед закапыванием корнеплодов. Песок помогает сохранить свежесть и предотвращает гниение, удерживая лишнюю влагу от овощей.

Перед хранением удаляйте листовую ботву с овощей, но не чистите и не мойте корнеплоды перед хранением. Дайте им постоять на воздухе пару дней перед хранением, чтобы кожица "застыла”. Выбирайте лучшие продукты — зрелые, но не перезрелые, без комочков и без дефектов.

Насыпьте слой песка глубиной в несколько сантиметров в контейнер для хранения. Перекладывайте фрукты или овощи в песок слоями, следя за тем, чтобы материал покрывал хранящиеся овощи, и оставляйте пространство между ними.

Храните морковь и пастернак вертикально в песке, следя за тем, чтобы они не соприкасались друг с другом.
Избегайте хранения яблок и корнеплодов вместе. Яблоки выделяют газообразный этилен, который может ускорить процесс созревания и вызвать гниение корнеплодов.

Если в вашем хранилище сухо, регулярно проверяйте наличие песка и добавляйте влагу по мере необходимости, чтобы предотвратить его пересыхание. Один из способов сделать это — при необходимости опрыскивать песок водой.

Проверяйте хранящиеся продукты примерно каждую неделю, отбирая те овощи, которые имеют признаки порчи.

Как правило, корнеплоды могут оставаться свежими в песке от двух до пяти месяцев. Помните, овощи хранятся для употребления в пищу в зимние месяцы, поэтому ешьте их до появления признаков порчи.

Когда вы будете готовы употреблять овощи в пищу, выньте нужное количество, стряхните песок и тщательно очистите перед приготовлением.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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