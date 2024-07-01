У фиалки вянут листья: рассказываем о частых причинах и о путях решения проблемы

Что делать, если листья фиалки вялые?

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Что делать, если листья фиалки вялые? Есть несколько основных причин, которые чаще всего совершают начинающие цветоводы, пытаясь вырастить цветок в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), CC BY-SA 3.0

Правильный размер горшка. Горшки для фиалок следует выбирать, учитывая размер корней. Слишком большой горшок приведёт к избыточной влажности и корневой гнили, а слишком маленький — к повреждению корней из-за тесноты. Размер горшка должен быть примерно в три раза меньше диаметра розетки фиалки.

Полив. Правильный полив — залог успешного выращивания фиалок. Зимой поливают раз в неделю, учитывая условия в помещении. Частый полив или слишком влажная почва могут привести к корневой гнили и мягкости листьев.

Место выращивания. Недостаток света зимой может привести к увяданию листьев. Важно обеспечить фиалкам достаточное освещение или зимнюю подсветку. Летом фиалки лучше защищать от прямых солнечных лучей.

Условия содержания зимой. Частое проветривание или резкие перепады температуры могут негативно сказаться на состоянии фиалок зимой.

Качественный грунт. Используйте специальный грунт для сенполий из садового магазина с правильной кислотностью и рыхлостью. Неправильный грунт может привести к увяданию листьев.

Пересадка в новый грунт. Фиалки рекомендуется пересаживать ежегодно, чтобы обновлять почву и поддерживать нужную кислотность.