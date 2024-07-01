Это комнатное растение удивит изысканным цветением: его листья особенно красивы после завершения цветения

Кливия станет прекрасным украшением вашей комнаты

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Этот комнатный цветок, также известный как экзотическая капская лилия, представляет собой долгожителя среди растений для домашнего украшения. Родом из Южной Африки, этот цветок из семейства амариллисовых обладает изысканным цветением, которое длится всего месяц, начиная примерно с середины февраля. Речь о кливии.

Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, CC BY-SA 4.0

Уход за кливией в домашних условиях не представляет особых сложностей. Кливия предпочитает оставаться на одном месте во время цветения, и ее листья, образующие розетку, становятся особенно красивыми после завершения цветения.

Характеристика корневой системы кливии также уникальна: она имеет корневища, которые мясистые и сплетены в косички, а не стебель, как у большинства растений. Во время цветения кливия поливают раз в неделю, а в период покоя, который приходится на конец ноября, частота полива снижается.

Подкармливать растение рекомендуется преимущественно с марта по сентябрь. С возрастом кливия начинает выделять больше цветоносов, образуя пышное зонтичное соцветие.