Этот шарообразный кактус станет необычным украшением вашего дома

Почему стоит посадить астрофитум?

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Астрофитум — это необычный кактус, который, в отличие от большинства других кактусов, имеет форму шара или цилиндра. Его верхняя часть напоминает морскую звезду. Это растение обычно произрастает в Мексике, но теперь его можно встретить и как комнатное растение. Оно компактное, его высота обычно не превышает 10 см, но выглядит очень грациозно и необычно.

Фото: commons.wikimedia.org by Averater, CC BY 4.0

Астрофитум хорошо растёт на солнечном подоконнике и не нуждается в защите от прямых лучей солнца. В летний период он также может порадовать цветением — цветок, диаметром около 8 см, появляется на вершине растения.

Уход за астрофитумом стандартный для кактусов. Его редко пересаживают, используя для почвы специальный субстрат для суккулентов, который можно приобрести в магазине. У астрофитума есть различные сорта с интересными названиями, такими как "Звёздчатый", "Голова Медузы", "Украшенный", "Многорыльцевый" и даже "Козерогий".