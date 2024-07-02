Драцена будет радовать яркими зелёными листьями: обеспечьте ей правильный уход

Как ухаживать за драценой, чтобы она не желтела?

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Драцена маргината вовсе не пальма, хотя внешне она действительно напоминает её, и многие любят называть её пальмой. Самое важное — правильно выбрать место для цветочного горшка.

Фото: commons.wikimedia.org by David E Mead, PDM

Не стоит ставить драцену на южный подоконник под прямые солнечные лучи. Лучше всего разместить её рядом с окном, но не на самом подоконнике. Драцена прекрасно себя чувствует и в глубине комнаты.

Как часто поливать драцену? Нужно дождаться, когда горшок станет заметно легче, а верхний слой почвы просохнет на 4-5 см. Растение спокойно относится к редким поливам, но переувлажнения не терпит. Избыток влаги может привести к гниению корней и пожелтению листьев.

Драцена очень любит опрыскивания водой из пульверизатора. Если воздух слишком сухой, у неё начинают сохнуть кончики листьев. Можно устроить растению "душ", но вода не должна быть холодной. Опрыскивать и поливать драцену следует только тёплой водой. Вода из-под крана должна отстояться минимум сутки.

Недостаток питательных веществ также может вызвать проблемы с листьями. Зимой драцена не нуждается в частых подкормках. Осенью, в конце сентября, пересаживайте драцену с земляным комом в новый грунт.

После пересадки растение получает питание за счёт обновления почвы на 2-3 месяца. С конца марта до октября подкармливайте драцену каждые две недели удобрением для декоративно-лиственных растений или для пальм.

В итоге, чтобы у драцены не сохли и не желтели листья, необходимо обеспечить:

рассеянное освещение;

правильный полив;

достаточное питание;

внимание и уход.

Не забывайте, что естественное старение листьев приводит к их засыханию.