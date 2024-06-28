Черенки фикуса Бенджамина быстро укоренятся: достаточно обычной пластиковой бутылки и грунта

Как укоренить черенки фикуса Бенджамина?

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Укоренение черенков фикуса Бенджамина несложно, если сразу высаживать их в грунт. Этот метод кажется более надёжным. Подойдёт специальный грунт для декоративно-лиственных растений.

Фото: commons.wikimedia.org by avid J. Stang, CC BY-SA 4.0

Для укоренения поместите черенки в пластиковую бутылку из-под молока. Разрежьте её на нужной высоте, примерно посередине, оставьте верхушку прикреплённой. На дне сделайте дренажные отверстия и насыпьте керамзит, а сверху — грунт. После посадки черенка разрез на бутылке закройте скотчем, пока не завершится укоренение. Для проветривания просто открывайте крышку сверху.

Лишние листья на черенке обрывайте, оставляя 4-5. Черенок можно укоренить и без теплички. В воде черенки фикуса Бенджамина тоже укореняются легко, если сделать вертикальный надрез длиной 2-3 мм на кончике черенка и добавить в воду таблетку активированного угля.