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Черенки фикуса Бенджамина быстро укоренятся: достаточно обычной пластиковой бутылки и грунта

Как укоренить черенки фикуса Бенджамина?

1:03
Садоводство » Комнатные цветы

Укоренение черенков фикуса Бенджамина несложно, если сразу высаживать их в грунт. Этот метод кажется более надёжным. Подойдёт специальный грунт для декоративно-лиственных растений.  

Как укоренить черенки фикуса Бенджамина?
Фото: commons.wikimedia.org by avid J. Stang, CC BY-SA 4.0

Для укоренения поместите черенки в пластиковую бутылку из-под молока. Разрежьте её на нужной высоте, примерно посередине, оставьте верхушку прикреплённой. На дне сделайте дренажные отверстия и насыпьте керамзит, а сверху — грунт. После посадки черенка разрез на бутылке закройте скотчем, пока не завершится укоренение. Для проветривания просто открывайте крышку сверху.

Лишние листья на черенке обрывайте, оставляя 4-5. Черенок можно укоренить и без теплички. В воде черенки фикуса Бенджамина тоже укореняются легко, если сделать вертикальный надрез длиной 2-3 мм на кончике черенка и добавить в воду таблетку активированного угля.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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